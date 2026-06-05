الشيوخ يناقش خطة التنمية والموازنة العامة للدولة ويستعرض 7 تقارير للجان النوعية

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يومي 8 و9 يونيو 2026، حيث يتصدر جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرافقة له.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الاثنين 8 يونيو نظر عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، حيث تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقترحات تتعلق بإنشاء مقر للشهر العقاري بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وتفعيل أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري. كما تنظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار اقتراحًا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.

كما يبحث المجلس تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة المتعلقة بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد، وتطبيق آليات الإفصاح الكربوني، إلى جانب عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.

وتناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عددًا من الطلبات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية والخدمات في محافظات دمياط وأسيوط وشمال سيناء، تشمل إنشاء كوبري ومحطة مياه شرب واستكمال مشروعات الصرف الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب.

وفي قطاع التعليم، يستعرض المجلس مجموعة من المقترحات الخاصة بتطوير التعليم الفني، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية، وتوسيع خدمات الاتصالات داخل محطات الخط الثالث للمترو، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس ومكاتب البريد بالمحافظات، فضلًا عن دعم الموهوبين وتعزيز حماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

كما يناقش المجلس تقارير لجنتي الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والتي تتناول تطوير مراكز الشباب، وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة، وتطوير خدمات الإسعاف، ومعالجة بعض المشكلات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية والجامعية.

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة يوم الثلاثاء 9 يونيو نظر ما تبقى من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.