قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي المجني عليها بواقعة فيديو مسؤول تعليم القليوبية: إخلاء سبيل موكلتي دون توجيه اتهامات لها
خلال منتدى التعليم التقني|تجهيز اتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بشراكات دولية
رسالة مصرية حازمة.. القاهرة ترفض أي مساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه
إنجاز تاريخي ينتظر حسام حسن في كأس العالم 2026.. ما هو؟
جهود مكثفة لانتشال جثمان طفل غارق فى مياه النيل بـ قنا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي
14 يونيو .. تحديث بيانات بطاقات التموين الموقوفة إلكترونيا لعودة الدعم
الشيوخ يناقش خطة التنمية والموازنة العامة للدولة ويستعرض 7 تقارير للجان النوعية
القاهرة والرياض والدوحة على خط واحد.. مشاورات لاحتواء انفجار الأوضاع في إيران والسودان
آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 5 يونيو 2026
العدوان مستمر.. جيش الاحتلال يصدر تحذيرات بالإخلاء لثلاث قرى بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الشيوخ يناقش خطة التنمية والموازنة العامة للدولة ويستعرض 7 تقارير للجان النوعية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة يومي 8 و9 يونيو 2026، حيث يتصدر جدول الأعمال مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والتأشيرات العامة المرافقة له.  

ويتضمن جدول أعمال جلسة الاثنين 8 يونيو نظر عدد من تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات برغبة المقدمة من أعضاء المجلس، حيث تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مقترحات تتعلق بإنشاء مقر للشهر العقاري بمدينة الحوامدية بمحافظة الجيزة، وتفعيل أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري. كما تنظر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار اقتراحًا بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.  

كما يبحث المجلس تقارير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة المتعلقة بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، ومواجهة تحديات سلاسل الإمداد، وتطبيق آليات الإفصاح الكربوني، إلى جانب عدد من المقترحات الخاصة بالتعامل مع آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية.  

وتناقش لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عددًا من الطلبات المرتبطة بمشروعات البنية التحتية والخدمات في محافظات دمياط وأسيوط وشمال سيناء، تشمل إنشاء كوبري ومحطة مياه شرب واستكمال مشروعات الصرف الصحي وتحسين خدمات مياه الشرب.  

وفي قطاع التعليم، يستعرض المجلس مجموعة من المقترحات الخاصة بتطوير التعليم الفني، وإنشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية، وتوسيع خدمات الاتصالات داخل محطات الخط الثالث للمترو، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس ومكاتب البريد بالمحافظات، فضلًا عن دعم الموهوبين وتعزيز حماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.  

كما يناقش المجلس تقارير لجنتي الشباب والرياضة، والصحة والسكان، والتي تتناول تطوير مراكز الشباب، وإنشاء مستشفيات ووحدات صحية جديدة، وتطوير خدمات الإسعاف، ومعالجة بعض المشكلات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل وتوفير أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية والجامعية.  

ومن المقرر أن تستكمل الجلسة العامة يوم الثلاثاء 9 يونيو نظر ما تبقى من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة السابقة.

مجلس الشيوخ قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أعمال الجلسة المستشفيات الحكومية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

الجنيه الذهب

نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

سعر الذهب

5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم

ترشيحاتنا

فرح شعبان

بإطلالة ملكية أنيقة.. ظهور فرح شعبان بفستان فرح يثير الجدل في أحدث ظهور

ما سبب ظهور شعر الذقن عند النساء؟

شعر الذقن عند النساء.. متى يكون طبيعيا ومتى يستدعي زيارة الطبيب؟

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أعراض الإصابة بالزائدة الدودية.. عرض يكشف مرضا عصبيا قبل سنوات من تشخيصه

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد