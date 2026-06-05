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خلال منتدى التعليم التقني|تجهيز اتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بشراكات دولية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خلال منتدى التعليم التقني|تجهيز اتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بشراكات دولية

نائب وزير التربية والتعليم
نائب وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكد  الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لأول مرة اليوم يكون هناك منصة دولية للتعليم الفني والتكنولوجي لدول البحر المتوسط ، وذلك بإنطلاق منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط برئاسة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بجمهورية مصر العربية ووزارة التعليم الإيطالية وبحضور عدد من دول البحر المتوسط الأوروبية والعربية

وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : إن منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط ، سيصاحبه عدد من ورش العمل ، وسوف يستعرض المدارس الفنية المصرية الإيطالية الجديدة والتي يبلغ عددها 100 مدرسة

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يستهدف منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط استشراف مستقبل الوظائف الفنية والتكنولوجية في السوق المحلي والإقليمي والدولي للسنوات القادمة

وقال نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : كما يجهز منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط ، لعدد من الاتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بشراكات دولية سيعلن عنها تباعا

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط ، هو منصة سنوية لتطوير البعد الدولي للتعليم الفني وضمان حصول أبنائنا على المهارات والجدارات الحديثة المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي بشكل دقيق واجتذاب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد المصري

منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط

جدير بالذكر أنه تنطلق اليوم النسخة الأولى من "منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط"، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية ووزارة التعليم والاستحقاق الإيطالية

وتنعقد فعاليات "منتدى التعليم الفني والمهني لدول البحر المتوسط" ، في القاهرة بالعاصمة الجديدة يومي 5 و6 يونيو

يأتي ذلك في إطار مبادرة رائدة لبناء شراكات تنموية مستدامة بين الدول الإفريقية والمتوسطية وتعزيز التعاون الأوروبي المتوسطي في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني، مع التركيز بشكل خاص على مدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطوير المهارات المستقبلية اللازمة للتحول الرقمي والتكنولوجي.

نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منتدى التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط التعليم التقني والمهني التعليم الفني

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