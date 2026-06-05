تشارك فيها 12 دولة..ننشر تفاصيل جلسات و ورش عمل “منتدي التعليم التقني"

حصل موقع صدى البلد على التفاصيل الكاملة لـ “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” ، الذي تنطلق فعاليات نسخته الأولى اليوم ، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث يضم “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” ١٢ دولة مشاركة ، ويُرسّخ مكانة دول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​كمساحة استراتيجية للاستثمار المشترك في المهارات والابتكار وتمكين الشباب

وينعقد “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” تحت رعاية وبحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي، بالإضافة لمشاركة وفود ووزراء من دول قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا، ولبنان، بجانب مصر وإيطاليا.

جلسات و ورش عمل “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”

يبدأ “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” بالجلسة الافتتاحية ، ثم جلسات وزارية رفيعة المستوى ، وجلسات نقاشية حول وضع رؤية مشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط للمهارات ورأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز الشراكات المؤسسية لدول البحر الأبيض المتوسط، كما يتضمن المنتدى اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.

كما تتضمن فعاليات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” ، عددا من ورش العمل الابتكارية مخصصة للطلاب والمعلمين مستوحاة من نموذج هاكاثون “Hackathon” الإيطالي، حيث تجمع هذه الورش الطلاب في فرق دولية مشتركة من مختلف دول المتوسط لتبرز الإبداع والمعرفة التقنية والتفكير متعدد التخصصات.

معرض للتعليم الفني والتكنولوجي

وتشمل فعاليات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” كذلك معرض للتعليم الفني والتكنولوجي والذي يتضمن :