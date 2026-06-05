قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محامي المجني عليها بواقعة فيديو مسؤول تعليم القليوبية: إخلاء سبيل موكلتي دون توجيه اتهامات لها
خلال منتدى التعليم التقني|تجهيز اتفاقيات لفتح مدارس فنية تكنولوجية جديدة بشراكات دولية
رسالة مصرية حازمة.. القاهرة ترفض أي مساس بسيادة الصومال ووحدة أراضيه
إنجاز تاريخي ينتظر حسام حسن في كأس العالم 2026.. ما هو؟
جهود مكثفة لانتشال جثمان طفل غارق فى مياه النيل بـ قنا
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. فيديو
نتيجة صفوف النقل على بوابة التعليم الأساسي محافظة الجيزة 2026 ..بالرقم القومي
14 يونيو .. تحديث بيانات بطاقات التموين الموقوفة إلكترونيا لعودة الدعم
الشيوخ يناقش خطة التنمية والموازنة العامة للدولة ويستعرض 7 تقارير للجان النوعية
القاهرة والرياض والدوحة على خط واحد.. مشاورات لاحتواء انفجار الأوضاع في إيران والسودان
آخر تحديث لسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 5 يونيو 2026
العدوان مستمر.. جيش الاحتلال يصدر تحذيرات بالإخلاء لثلاث قرى بجنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تشارك فيها 12 دولة..ننشر تفاصيل جلسات و ورش عمل “منتدي التعليم التقني"

منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط
منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط
ياسمين بدوي

حصل موقع صدى البلد على التفاصيل الكاملة لـ “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” ، الذي تنطلق فعاليات نسخته الأولى اليوم ، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في العاصمة الإدارية الجديدة.

حيث يضم  “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”  ١٢ دولة مشاركة ، ويُرسّخ مكانة دول حوض البحر الأبيض المتوسط ​​كمساحة استراتيجية للاستثمار المشترك في المهارات والابتكار وتمكين الشباب

وينعقد “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”  تحت رعاية وبحضور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم الإيطالي، بالإضافة لمشاركة وفود ووزراء من دول قبرص، كرواتيا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، الجبل الأسود، الجزائر، ليبيا، ولبنان، بجانب مصر وإيطاليا.

جلسات و ورش عمل “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”

يبدأ “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” بالجلسة الافتتاحية ، ثم جلسات وزارية رفيعة المستوى ، وجلسات نقاشية حول وضع رؤية مشتركة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط للمهارات ورأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تعزيز الشراكات المؤسسية لدول البحر الأبيض المتوسط، كما يتضمن المنتدى اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف.

كما تتضمن فعاليات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط” ، عددا من ورش العمل الابتكارية مخصصة للطلاب والمعلمين مستوحاة من نموذج هاكاثون “Hackathon” الإيطالي، حيث تجمع هذه الورش الطلاب في فرق دولية مشتركة من مختلف دول المتوسط لتبرز الإبداع والمعرفة التقنية والتفكير متعدد التخصصات.

معرض للتعليم الفني والتكنولوجي

وتشمل فعاليات “منتدي التعليم التقني والمهني لدول البحر المتوسط”  كذلك معرض للتعليم الفني والتكنولوجي والذي يتضمن :

  •  أجنحة وطنية للدول المشاركة 
  • عرض الاستراتيجيات التعليمية 
  • عرض النماذج والمشروعات التطبيقية 
  • استعراض التجارب الناجحة في التعليم الفني.
منتدي التعليم التقني منتدي التعليم التقني والمهني البحر المتوسط التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاف

الكاف يفجر مفاجأة بشأن دوري أبطال أفريقيا .. ويحسم الجدل رسميًا

العقارين

العمارات مالت .. إخلاء عاجل لسكان عقارين في كفر طهرمس

بائع الجرائد

معرفكش يا شحات.. بائع الجرائد ضحية السرقة بحلوان باكيًا: بنتي متبرية مني

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والخطوات المطلوبة

صلاح مصدق

إنفراجة في أزمة الزمالك وصلاح مصدق| تفاصيل جديدة

الجنيه الذهب

نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

البرج أثناء اخلاؤه

إخلاء برج سكني آيل للسقوط في الجيزة

سعر الذهب

5704 جنيهات.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب في تداولات الصاغة..اليوم

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

بالصور

فستان لافت.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها الأخير

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

سهام جلال

لم نتجاهلها.. السقا وكرارة يردان على الاتهامات بعد وفاة سهام جلال

نادي الزمالك

إيقاف القيد يطارد الزمالك.. 17 قضية و300 مليون جنيه تهدد النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

الدكتور محمد الورداني

د. محمد ورداني يكتب: من يحمي قطرة المياه .. الإعلام أم الجمهور؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

المزيد