أمادو كوني على رادار أوروبا.. صراع إنجليزي إيطالي فرنسي لضم نجم نيوم

بات الإيفواري أمادو كوني، لاعب وسط نادي نيوم، محط أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه، والتي لفتت انتباه كشافي ومسؤولي التعاقدات في عدة دوريات أوروبية.

وكشفت تقارير متطابقة عن وجود اهتمام جاد من أندية بارزة في إنجلترا وإيطاليا وفرنسا بالحصول على خدمات لاعب الوسط الشاب، في ظل سعيها لتدعيم صفوفها بعناصر تمتلك إمكانيات فنية وبدنية واعدة.

أمادو كوني على رادار أوروبا

ويتصدر ناديا نوتنغهام فورست وسندرلاند قائمة الأندية الإنجليزية المهتمة بضم كوني، فيما يراقب نادي روما الإيطالي وضع اللاعب عن كثب، إلى جانب ستراسبورغ الفرنسي الذي يضعه ضمن خياراته لتدعيم خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي.

وتعمل هذه الأندية على تقييم جميع الجوانب الفنية والبدنية الخاصة باللاعب قبل اتخاذ خطوات رسمية، في وقت يُنظر فيه إلى كوني باعتباره أحد أبرز المواهب الصاعدة في مركز الارتكاز الدفاعي.

من جانبه، أبدى أمادو كوني انفتاحًا على دراسة العروض الأوروبية المحتملة، مع رغبته في اختيار الخطوة الأنسب لمسيرته الاحترافية خلال المرحلة المقبلة.

ويطمح اللاعب الإيفواري إلى خوض تجربة جديدة على أعلى المستويات التنافسية، بما يسهم في تطوير قدراته الفنية واكتساب خبرات أكبر في الدوريات الأوروبية الكبرى، دون أن يحسم موقفه النهائي حتى الآن.

قرار نيوم يحسم الملف

ورغم الاهتمام الأوروبي المتزايد، لا يمانع كوني فكرة الاستمرار مع نيوم خلال الموسم المقبل، خاصة في ظل استقراره داخل الفريق وثقة الجهاز الفني في إمكانياته.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا بمدى جدية العروض التي ستتلقاها إدارة النادي خلال الأسابيع المقبلة، حيث تمتلك إدارة نيوم الكلمة الأخيرة بشأن مستقبل اللاعب، سواء بالموافقة على رحيله وخوض تجربة أوروبية جديدة أو الإبقاء عليه ضمن مشروع الفريق للموسم القادم.

وفي ظل المنافسة المتوقعة بين أكثر من نادٍ أوروبي، يبدو أن ملف أمادو كوني سيكون من أبرز الملفات المطروحة على طاولة الانتقالات خلال الفترة المقبلة، مع ترقب لما ستسفر عنه المفاوضات الرسمية حال تقدم الأندية المهتمة بعروضها النهائية.