نزل 960 جنيها..تفاصيل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر مساء اليوم الخميس 4-6-2026 وذلك بالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب 960 جنيها علي الأقل منذ الأحد الماضي.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 53.24 ألف جنيه

الذهب يرتفع

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 25 جنيها قبل انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس.

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6655 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7605 جنيها للشراء و 7250 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6972 جنيها للشراء و 6893 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكبر قيمة نحو 6655 جنيها للشراء و 6580 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 نحو 5704 جنيها للشراء و 5640 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 53.24 ألف جنيه للشراء و 52.64 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

سجل سعر أوقية الذهب 4479 دولار للشراء و 4478 دولار للبيع.