يبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية 2026

يترقب آلاف المواطنين سنويًا الإعلان الرسمي عن برامج حج الجمعيات الأهلية، باعتبارها من أكثر برامج الحج تنظيمًا وتنوعًا من حيث التكلفة ومستوى الخدمات، حيث توفر خيارات متعددة تناسب شرائح مختلفة من الراغبين في أداء الفريضة.



ومع اقتراب موسم الحج لعام 1447هـ / 2026م، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل أسعار حج الجمعيات الأهلية، والتي جاءت هذا العام في 3 مستويات رئيسية، تختلف وفقًا لموقع الإقامة ومستوى الخدمات المقدمة للحجاج، بما يمنح المتقدمين حرية اختيار البرنامج الأنسب حسب الإمكانات المادية ودرجة الراحة المطلوبة.



المستوى الأول.. حج 5 نجوم بجوار الحرم بـ415 ألف جنيه

أوضحت وزارة التضامن أن المستوى الأول من برامج حج الجمعيات الأهلية يعد الأعلى من حيث مستوى الخدمات، حيث تبلغ تكلفته 415 ألف جنيه دون احتساب تذكرة الطيران.

ويشمل هذا المستوى الإقامة في فنادق فاخرة من فئة الخمس نجوم تقع في ساحة الحرم مباشرة أو بالقرب الشديد منه، بما يضمن أعلى درجات الراحة والرفاهية للحجاج، إضافة إلى تقديم وجبات كاملة وخدمات متميزة طوال فترة الإقامة.

ويُعد هذا البرنامج مناسبًا للراغبين في أداء المناسك في أجواء مريحة للغاية مع تقليل التنقل لأقصى درجة ممكنة.

المستوى الثاني.. خدمات متكاملة وإقامة على بعد 800 متر من الحرم

أما المستوى الثاني فجاء بسعر 262 ألف جنيه، ويشمل إقامة الحجاج في فنادق مصنفة تبعد نحو 800 متر عن الحرم، مع توفير خدمات متكاملة تضمن مستوى جيدًا من الراحة والتنظيم.

ويتميز هذا البرنامج بتقديم خدمات مناسبة للحجاج الراغبين في التوازن بين جودة الخدمة والتكلفة، حيث يتيح الإقامة في مواقع جيدة نسبيًا مع الحفاظ على سعر أقل من المستوى الفاخر.



المستوى الثالث.. أقل سعر للحج يبدأ من 228 ألف جنيه

وبالنسبة إلى المستوى الثالث، فقد حددت الوزارة تكلفته عند 228 ألف جنيه، ليكون بذلك أقل مستويات حج الجمعيات الأهلية سعرًا خلال موسم 2026.

ويتضمن هذا البرنامج إقامة في فنادق تبعد حوالي 1400 متر عن الحرم، مع تقديم الخدمات الأساسية المناسبة للحجاج، ما يجعله خيارًا اقتصاديًا للراغبين في أداء الفريضة بأقل تكلفة ممكنة مع ضمان مستوى جيد من التنظيم والرعاية.

رسوم الطيران تُضاف على سعر البرنامج

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن تكلفة تذاكر الطيران لا تدخل ضمن السعر الأساسي للبرنامج، بل يتم إضافتها بشكل منفصل حسب المستوى المختار، وجاءت أسعار الطيران كالتالي:

58 ألف جنيه للمستوى الأول

49 ألف جنيه للمستوى الثاني

36 ألف جنيه للمستوى الثالث

وبذلك تصل التكلفة الإجمالية التقريبية لكل مستوى إلى:

473 ألف جنيه للمستوى الأول شامل الطيران

311 ألف جنيه للمستوى الثاني شامل الطيران

264 ألف جنيه للمستوى الثالث شامل الطيران

الفروق بين البرامج تعتمد على موقع السكن ومستوى الراحة

أشارت الوزارة إلى أن الفروق الأساسية بين مستويات الحج الثلاثة تعتمد بصورة مباشرة على موقع الفندق بالنسبة للحرم وكذلك درجة الخدمات المقدمة.

فالمستوى الأول يضمن أعلى درجات الرفاهية والقرب من الحرم، بينما يوفر المستويان الثاني والثالث خيارات أقل تكلفة مع خدمات مناسبة، بما يمنح الحاج حرية اختيار ما يتوافق مع ميزانيته.

ويعكس هذا التنوع حرص الوزارة على توفير برامج متعددة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية، سواء الباحثين عن الخدمة المتميزة أو من يفضلون تقليل النفقات.

اختيار 12 ألف حاج إلكترونيًا من بين 36 ألف متقدم

وفي السياق نفسه، تابعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إجراءات القرعة الإلكترونية الخاصة باختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ / 2026م.

وكشفت الوزارة أنه تم اختيار 12 ألف حاج من بين أكثر من 36 ألف مواطن تقدموا للحج هذا العام، وذلك عبر منظومة إلكترونية متطورة تهدف إلى تحقيق الشفافية الكاملة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

وأكدت الوزارة أن النظام الإلكتروني المستخدم في القرعة يضمن النزاهة والعدالة، ويمنع أي تدخل بشري في عملية الاختيار، بما يعزز الثقة في منظومة حج الجمعيات الأهلية.



إقبال متزايد على حج الجمعيات بسبب التنظيم والأسعار

يشهد برنامج حج الجمعيات الأهلية إقبالًا متزايدًا عامًا بعد عام، نظرًا لما يوفره من تنظيم قوي وإشراف مباشر من وزارة التضامن الاجتماعي، فضلًا عن وضوح الأسعار والخدمات.

ويعتبر كثير من المواطنين هذا البرنامج من أفضل الخيارات المتاحة للحج، لما يتميز به من ضمانات تنظيمية وخدمات موثوقة مقارنة ببعض المسارات الأخرى، إضافة إلى التنوع في الأسعار بما يسمح لشرائح أوسع بأداء الفريضة.

استعدادات مكثفة لموسم حج 2026

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي استعداداتها المكثفة لموسم الحج المقبل، من خلال الانتهاء من إجراءات القرعة، وتحديد البرامج والأسعار، واختيار المشرفين المؤهلين لمرافقة الحجاج.

كما تعمل الوزارة على توفير أفضل مستوى ممكن من الخدمات والرعاية للحجاج المصريين، لضمان أداء المناسك بسهولة وأمان وراحة طوال فترة الرحلة.