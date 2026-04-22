وزارة الأوقاف: الحفاظ على الأرض واجب ديني إنساني
الوزراء يوافق علي الإفراج عن بعض المسجونين بمناسبة عيد الأضحى
النواب يحسم موعد العمل بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
هو في دكتور جامعي يرقص كدة؟!.. فيديو لحفل تخرج طلاب تجارة طنطا يثير غضب رواد السوشيال ميديا.. والجامعة تكشف الحقيقة: “تيك توكر” وليس أستاذا
الوزراء يوافق على الضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة وشركاتها
عرض فني غنائي لذوي القدرات الخاصة يُسعد جمهور الركاب بمحطة مترو جمال عبد الناصر | صور
وزير التخطيط للنواب: أعلم أن المواطن يسألكم عن موعد تراجع الأسعار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعلن بدء العمل بالتوقيت الصيفي من الجمعة
كاف يهدد بسحب تنظيم أمم إفريقيا 2027 من كينيا وأوغندا وتنزانيا
مصدر مقرب من ترامب: الرئيس لن يستخدم القوة ضد إيران وسينهي الحرب
كريم حسن شحاتة: محمود الخطيب أسطورة لا تغيب عن الأهلي
طلاب أولى ثانوي بعد دراسة البرمجة: اتعلمنا نعمل تطبيقات وألعاب و"هنكسب فلوس"
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

حج النافلة .. المفتي السابق يصحح مفهوما خاطئا ويوضح هل الأولى مساعدة الفقراء ؟

عبد الرحمن محمد

أوضحت دار الإفتاء المصرية لغطاً شائعاً حول مفهوم "نافلة الحج"، مؤكدة عبر منصاتها الرسمية أن المقصود بها هو الحج للمرة الثانية لمن سبق له أداء الفريضة وسقطت عنه، وليس معناها أن أصل فريضة الحج "نافلة" كما قد يتبادر للأذهان.

 وفي هذا السياق، حسم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، التساؤلات حول الأفضلية بين إنفاق الأموال في حج التطوع أو توجيهها لمساعدة الفقراء والمرضى، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأكد علام أن كفاية الفقراء والمحتاجين، وعلاج المرضى، وسد ديون الغارمين، وتفريج كربات الناس، مقدمة شرعاً على نافلة الحج والعمرة بلا خلاف، بل إنها "أكثر ثواباً وأقرب قبولاً عند الله تعالى". 

وأوضح أن القيام بفرض كفاية دفع الفاقة عن أصحاب الحاجات يرفع الإثم عن الأمة جمعاء، وهو ما يجعله مقدماً على الانشغال بالنوافل والعبادات القاصرة التي يقتصر نفعها على صاحبها فقط.

وأشار المفتي السابق إلى أن جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث نصوا على أنه في حالات المجاعة وازدياد الحاجة، يجب تقديم مواساة الفقراء حتى على "حج الفريضة" إذا تعينت المواساة، نظراً لأن إغاثة الملهوف واجبة على الفور، بينما اختلف الفقهاء في كون فريضة الحج على الفور أم التراخي. 

وشدد على أنه لا يجوز للواجدين إهمال المحتاجين تحت مبرر الاستزادة من النوافل، مؤكداً أن تقديم سد حاجات المساكين ينيل فاعلها ثواب الأمرين معاً: ثواب الصدقة وثواب نية العبادة.

واستندت الفتوى إلى نصوص السنة النبوية المطهرة التي جعلت أنفع الناس أحبهم إلى الله، حيث اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي في حاجة الأخ حتى تُقضى له، أفضل عند الله من الاعتكاف في المسجد النبوي شهراً كاملاً.

واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الانشغال بالعبادات المتعدية ذات المصلحة العامة هو المنهج الأرشد لتحقيق مقاصد الشريعة في بناء مجتمع متكافل تسوده الرحمة والتراحم.

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

الطفلة

الطفلة مريضة.. الداخلية تكشف تفاصيل منع معلمة لطالبة من تناول الطعام والدواء داخل المدرسة

المتهمة

تسليمهم لدور رعاية.. الداخلية تكشف تفاصيل ترك سيدة لطفليها بالشارع

المتهم

القبض على المتهم بالرقص بملابس أميرية وسلاح هيكلي فى مولد بسوهاج

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

