من ملحمة العبور إلى معركة القضاء على الإرهاب.. مصر تحيي الذكرى الـ44 لتحرير سيناء بمسيرة تنمية شاملة

تحل في الخامس والعشرين من أبريل ذكرى وطنية فارقة في تاريخ مصر، هي ذكرى تحرير أرض سيناء بعد سنوات من الاحتلال، لتبقى هذه المناسبة شاهدًا حيًا على قدرة الدولة المصرية على استرداد حقوقها كاملة، وصون سيادتها، وتحويل التحديات إلى فرص للنهوض والبناء ، فسيناء لم تعد مجرد أرض تحررت، بل تحولت إلى نموذج لمسار متكامل بدأ بالتحرير العسكري والدبلوماسي، ثم تطور إلى معركة شرسة ضد الإرهاب، وصولًا إلى مرحلة التعمير والتنمية الشاملة.

وتأتى الذكرى الرابعة والأربعون هذا العام في وقت تتسارع فيه وتيرة المشروعات القومية، وتتضح فيه نتائج استراتيجية طويلة المدى هدفت إلى تغيير الواقع الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي لشبه الجزيرة، بما يرسخ مفهوم الأمن القومي بمعناه الشامل، الذي لا يقتصر على حماية الحدود، بل يمتد إلى تحقيق التنمية والاستقرار وخلق فرص الحياة الكريمة.

فلم يكن تحرير سيناء حدثًا عابرًا، بل كان نتاجًا لمسار طويل بدأ بحرب أكتوبر المجيدة التي أعادت الثقة للأمة العربية وأثبتت أن الإرادة قادرة على تغيير موازين القوى، واستكملت الدولة المصرية المعركة سياسيًا وقانونيًا عبر المفاوضات والتحكيم الدولي حتى استردت آخر شبر من الأرض في طابا عام 1989.

وقد شكلت هذه التجرب نموذجًا عالميًا في إدارة الصراع، حيث جمعت بين القوة العسكرية والحنكة السياسية، ورسخت قاعدة أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن الدولة القادرة على القتال قادرة أيضًا على التفاوض من موقع القوة.

وبعد عقود من التحرير، واجهت سيناء تحديًا جديدًا تمثل في تصاعد الإرهاب ومحاولات تحويلها إلى بؤرة للفوضى وعدم الاستقرار، وهنا دخلت مصر مرحلة مختلفة تمامًا، قادتها مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلحة المصرية، التي خاضت عمليات عسكرية معقدة للقضاء على التنظيمات الإرهابية، بالتوازي مع جهود تنموية وأمنية شاملة.

لم تكن معركة التطهير تقليدية، بل كانت حربًا متعددة الأبعاد، شاركت فيها القوات المسلحة والشرطة وأجهزة الدولة كافة، ودفعت خلالها مصر ثمنًا كبيرًا من دماء أبنائها من الشهداء، لكنها نجحت في استعادة الأمن والاستقرار، وإفشال مخططات استهدفت تفكيك الدولة المصرية.

مدن مثل العريش والشيخ زويد ورفح كانت مسرحًا رئيسيًا لهذه المواجهة، لكنها تحولت اليوم إلى مناطق تشهد عودة الحياة الطبيعية، في مؤشر واضح على نجاح استراتيجية الدولة في القضاء على الإرهاب.

- مرحلة التعمير… رؤية الدولة للمستقبل

المرحلة الأهم في مسار سيناء بدأت مع إطلاق خطة قومية شاملة للتنمية، تقوم على مبدأ أن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا بالتنمية، ومن هنا جاءت مئات المشروعات في مجالات البنية التحتية، والإسكان، والزراعة، والصناعة، والنقل، والطاقة، والخدمات الصحية والتعليمية.

وبالنظر إلى الأنفاق الجديدة المارة أسفل قناة السويس فقد اختصرت تلك المشروعات زمن العبور وربطت سيناء بالوادي والدلتا بشكل غير مسبوق، بينما أسهمت شبكات الطرق الحديثة في فتح آفاق استثمارية واسعة، وأصبحت مدن جنوب سيناء، وعلى رأسها شرم الشيخ، نموذجًا للتنمية السياحية العالمية، خصوصًا بعد استضافة مؤتمرات دولية كبرى عكست استقرار المنطقة وجاهزيتها لاستقبال الاستثمارات.

كما شهدت سيناء توسعًا زراعيًا ضخمًا من خلال مشروعات استصلاح الأراضي، وإنشاء التجمعات الزراعية والصناعية، إضافة إلى بناء مدن جديدة وتطوير التجمعات البدوية، في إطار رؤية تهدف إلى دمج سيناء بالكامل في الاقتصاد الوطني.

ويعد التحول الذي شهدته سيناء خلال السنوات الأخيرة مرتبطا بإرادة سياسية واضحة، قادها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع تنمية أرض الفيروز ضمن أولويات الأمن القومي المصري، معتبرًا أن تعميرها هو الضمان الحقيقي لعدم عودة الإرهاب.

واعتمدت الدولة استراتيجية واضحة لتنمية سيناء قائمة على ثلاثة محاور متوازية، وهي استعادة الأمن والقضاء على الإرهاب وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى وتحسين جودة حياة المواطنين ودمجهم اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث كان هذا التكامل بين الأمن والتنمية يمثل أحد أهم الدروس المستفادة من التجربة المصرية، إذ أثبتت الأحداث أن المواجهة العسكرية وحدها لا تكفي، وأن التنمية هي سلاح فعال في مواجهة التطرف.

اليوم، وبعد 44 عامًا من التحرير، لم تعد سيناء مجرد أرض استعيدت، بل أصبحت مساحة واعدة للاستثمار والتنمية والسياحة والطاقة، وبوابة استراتيجية تربط آسيا بأفريقيا، ومركزًا لوجستيًا يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد الإقليمي.

ولا يقتصر الاحتفال بهذه الذكرى على استعادة الماضي، بل يحمل رسالة واضحة بأن الدولة المصرية قادرة على حماية أرضها وبناء مستقبلها في الوقت نفسه، وأن ما تحقق في سيناء يمكن أن يكون نموذجًا للتنمية في مناطق أخرى.

وتحمل ذكرى تحرير سيناء أيضًا بعدًا معنويًا عميقًا، فهي تذكر الأجيال الجديدة بأن الحفاظ على الوطن لا يقل أهمية عن تحريره، وأن التحديات مهما كانت صعبة يمكن تجاوزها بالإرادة والعمل والتخطيط.

التحرير كان بداية الطريق، والتطهير كان ضرورة لحماية الدولة، أما التعمير فهو الضمان الحقيقي للمستقبل.. وبين هذه المراحل الثلاث تتجسد قصة وطن استطاع أن يحول أرضًا كانت ساحة حرب إلى مشروع حضاري متكامل.

وفي هذه الذكرى، تبقى سيناء عنوانًا للصمود، ودليلًا على أن مصر حين تقرر تستطيع، وحين تبني تثبت أن التاريخ لا يصنعه إلا أصحاب الإرادة.