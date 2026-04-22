الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

أثارت المقاطع المصورة المتداولة لحفل تخرج طلابي منسوب لجامعة طنطا موجة واسعة من الانتقادات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع إدارة الجامعة للتدخل السريع لتوضيح الحقائق وإرساء القواعد الانضباطية لمثل هذه الفعاليات.

​توضيح الحقائق: "تيك توكر" وليس أستاذاً جامعياً

​وأفادت  التحقيقات الأولية والمتابعات الرسمية أن الشخص الذي ظهر في الفيديو المتداول بحركات وصفت بـ "غير اللائقة" لا ينتمي للهيئة التدريسية بجامعة طنطا بصلة، بل هو "صانع محتوى" (تيك توكر) فيما استعانت به شركة تنظيم الحفلات كفقرة ترفيهية، وهو ما ينفي الشائعات التي حاولت النيل من هيبة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

​كما تبين أن الحفل أقيم في إحدى القاعات الخارجية بعيداً عن الحرم الجامعي، وبإشراف وتنظيم طلابي مستقل تماماً عن الإدارة الرسمية للكلية، مما جعل الفعالية تخرج عن السياق الأكاديمي المعتاد وتنزلق نحو ممارسات "استعراضية" أثارت حفيظة المجتمع الغرباوي.

كلية التجارة تنفي صلتها بالصور والفيديوهات المتداولة وتؤكد احتفاظها بحق اتخاذ كافة الاجراءات القانونية

تؤكد كلية التجارة جامعة طنطا أن ما تم تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور بشأن التجاوزات التي شهدها تجمع شبابي يزعم أنه لطلابها، لا علاقة لها به من قريب أو بعيد، وأن المتداول خارج أسوار الكلية تماماً ولم تخضع لإشراف أو تنظيم أي جهة رسمية تابعة للكلية وأن حفل التخرج الرسمي مقرر عقده يوم 12 مايو المقبل، وتؤكد الكلية احتفاظها بالحق في اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال ما تم نشره حفاظًا على سُمعة الكلية والجامعة.

تصحيح المسار لحفلات التخرج 

في المقابل ناشد أصوات رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بضرورة وجود "وقفة تربوية" لا تكتفي بالعقاب فقط، بل تمتد لتعديل السلوك وتوجيه الشباب وتتلخص المطالب الحالية في عدة نقاط جوهرية وعلي رأسها ​إعادة المسار الصحيح ضرورة عودة حفلات التخرج إلى داخل أسوار الجامعة لتكون تحت إشراف تربوي وأكاديمي يضمن وقار المناسبة، فضلًا عن  التركيز على توعية الطلاب بأن "الروب الجامعي" يمثل رمزاً للعلم ويستوجب احتراماً خاصاً في التعبير عن الفرحة ووضع ضوابط صارمة للشركات الخارجية التي تنظم هذه الحفلات لمنع استقدام شخصيات لا تليق بالمحفل العلمي.

تضافر كافة الجهود للتوعية الشباب 


الجدير بالذكر أن هذه الواقعة ركزت على أهمية تضافر الجهود بين إدارة الجامعة والطلاب وأولياء الأمور لاستعادة الهيبة المفقودة لمراسم التخرج، وضمان ألا تتحول لحظة النجاح من ذكرى علمية مشرفة إلى مادة للسخرية أو الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جامعة طنطا تيك توكر استاذ جامعي كلية التجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حفل طلاب طنطا

القصة الكاملة | تداعيات «فيديو الرقص» المُثير للجدل.. جامعة طنطا تكشف حقيقة وهوية «بطل الواقعة»

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

وضع المصحف في السيارة

هل يجوز وضع المصحف في السيارة للحفظ والتبرّك؟.. الإفتاء: احذره بحالتين

صورة أرشيفية

بعد إنتهاء الدراسة.. إلزام تلاميذ الإبتدائي"الضعاف" بالحضور في المدارس حتى نهاية أغسطس

دواجن وبيض

بعد ارتفاعها .. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

ترامب

بدون رئيسة المخابرات.. تفاصيل أخطر اجتماع بالبيت الأبيض قبل قرار ترامب الحاسم بشأن إيران

ترشيحاتنا

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

حكماء المسلمين: حماية الأرض مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة وضرورة ملحة

وزير الأوقاف يلتقي رئيس المركزي للمحاسبات

وزير الأوقاف يلتقي رئيس المركزي للمحاسبات لتعزيز التعاون والحوكمة

المسجد النبوي

في ذكرى مولد النبي ﷺ بالتقويم الميلادي.. عملان يجعلك تراه في المنام

بالصور

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا
طرق مبتكرة تغيّر كل حاجة وتحوّل أكلاتك لوجبات مختلفة تمامًا

إطلالة كاجوال.. زوجة عماد متعب تخطف الانظار بظهورها

يارا
يارا
يارا

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم
البيض مش بس مسلوق ومقلي.. 7 طرق مبتكرة لعمل البيض بوجبات مختلفة كل يوم

وزير الطيران: ندرس إنشاء مصنع لإنتاج وقود الطيران المستدام محليا

لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران
لقاء وزير الطيران

فيديو

لغز واقعة بنها

لغز واقعة بنها .. زوجان يُنهيان حياتهما بشكل مأساوي | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

المزيد