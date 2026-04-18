تعديل موعد مباراتي طنطا والاتصالات في الجولة 31 بدوري القسم الثاني أ

قررت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، تعديل موعد مباراتىّ لافيينا إف سى مع طنطا ، والمصرية للاتصالات مع أبوقير للأسمدة في الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة دورى القسم الثانى "أ" ، لتقاما يوم 24 أبريل الحالي بدلاً من 23 من الشهر ذاته.

وتقام مباراة لافيينا وطنطا في تمام الرابعة عصر الجمعة 24 أبريل الحالي، على ملعب الأسيوطى سبورت، بينما تقام المصرية للاتصالات وأبوقير للأسمدة على إستاد السلام في اليوم نفسه وذات التوقيت باستاد السلام.

يذكر أن مباراة طنطا مع المصرية للاتصالات ستقام يوم 21 أبريل الحالي، وذلك بعد قرار إدارة المسابقات بإعادتها.