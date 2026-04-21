رفع أجهزة التنفس | تطورات في حالة هاني شاكر الصحية بفرنسا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 27
البترول : ضبط 400 ألف لتر بنزين وسولار بـ 4 محافظات قبل بيعها سوق سوداء
الإمارات تعلن تفكيك تنظيم إرهابي إيراني .. وطهران تندد : اتهامات بلا أساس
وزير الأوقاف يهنئ رانيا المشاط بتعيينها وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة
حالته حرجة.. جمال شعبان يكشف تفاصيل جديدة عن الفنان هاني شاكر
أول رد من محامي ضياء العوضي بعد بيان الخارجية .. كواليس مثيرة
قائد بالحرس الثوري الإيراني يهدد باستهداف منشآت النفط في الشرق الأوسط
ملحقش يفرح بجوازه .. مصرع مصور مصري في حادث أثناء توصيله الطعام بإيطاليا | صور
ترامب يمدد وقف إطلاق النار مع إيران ويشترط مقترحاً لائقا لإنهاء التصعيد
الحزن يخيم على الشرقية | عروس تفارق الحياة في ليلة زفافها .. والأهالي يروون لـ صدى البلد التفاصيل الكاملة
ترامب : نجهز لمد وقف إطلاق النار إلى حين تقديم إيران مقترحها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رقصة في حفل تخرج تشعل الجدل .. عميد تجارة طنطا يكشف لـ صدى البلد الحقيقة الكاملة

صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

خلال الساعات الماضية، تحوّل مقطع فيديو قصير إلى محور جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في الفيديو أحد مشاهير تطبيق "تيك توك" المعروف باسم "كوكو مصر" وهو يشارك في حفل تخرج داخل إحدى القاعات، ويؤدي حركات راقصة أثارت انتقادات حادة من جانب عدد كبير من المتابعين، الذين وصفوا ما حدث بأنه "خروج عن القيم والتقاليد الجامعية". وبين حالة الغضب والتساؤلات، تصاعدت التكهنات حول علاقة الحفل بجامعة طنطا، مما دفع إدارة الكلية إلى الخروج عن صمتها وتوضيح الحقيقة.

بداية الأزمة.. فيديو يشعل السوشيال ميديا
البداية كانت مع تداول واسع للفيديو عبر منصات التواصل، حيث ظهر "كوكو مصر" وسط أجواء احتفالية، وهو يقدم استعراضًا راقصًا اعتبره البعض غير لائق بحفل يُفترض أنه أكاديمي. وسرعان ما ربط متابعون بين الحفل وكلية التجارة بجامعة طنطا، وهو ما تسبب في موجة من الانتقادات والتعليقات الغاضبة، التي طالبت بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم مثل هذه الفعاليات.

رد رسمي من كلية التجارة بجامعة طنطا
وفي رد رسمي، نفى الدكتور ياسر الجرف، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بشكل قاطع أي صلة للكلية بهذا الحفل أو بما تم تداوله. وأكد أن ما حدث "لا يمت للكلية بأي علاقة"، مشددًا على أن إدارة الكلية اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأوضح الجرف أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس عضو هيئة تدريس أو له أي صفة أكاديمية داخل الجامعة، بل هو صانع محتوى معروف على تطبيق "تيك توك"، مضيفًا: "من غير المعقول أن يصدر مثل هذا التصرف عن أستاذ جامعي".

الحفل خارج الإطار الجامعي
وأشار عميد الكلية إلى أن الحفل الذي تم تداوله لم يُنظم داخل الحرم الجامعي، بل أقيم خارج نطاق الكلية تمامًا، مؤكدًا أن جميع الفعاليات الرسمية الخاصة بالكلية تُقام داخلها وتحت إشرافها الكامل، وفق ضوابط محددة.

وأضاف أن الحفل الرسمي لطلاب الكلية مقرر له يوم 12 مايو، وقد تم الإعلان عنه منذ فترة عبر القنوات الرسمية وصفحات الطلاب، بمشاركة إدارة الجامعة، وعلى رأسها رئيس الجامعة وعميد الكلية.

اتهامات مضللة ٥ قاطع
وفيما يتعلق بالطلاب الذين ظهروا في الفيديو، شدد الجرف على أنهم لا ينتمون إلى كلية التجارة من الأساس، مؤكدًا أنه تم مراجعة قواعد بيانات الطلاب والأسماء المتداولة، وتبيّن عدم وجود أي تطابق. ووصف ما تم تداوله بأنه “افتراء على الجامعة ومحاولة لإثارة البلبلة دون أساس من الصحة”.

تكشف هذه الواقعة عن سرعة انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن لمقطع فيديو واحد أن يثير موجة من الجدل قبل التحقق من مصدره حيث سارعت جامعة طنطا لتوضيح الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية، ويجب علي جميع رواد السوشيال ميديا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تعليمية يفترض أن تحظى بالثقة والاحترام.

فرح وزوجها

من الكوشة للنعش.. وفاة عروس داخل قاعة أفراح خلال حفل زفافها بالشرقية

الطقس في مصر

الأرصاد : عودة الأمطار خلال الطقس غدا .. وتحذيرات من نشاط الأتربة

فضل شاكر

الكشف عن حقيقة وفاة فضل شاكر فى السجن.. تفاصيل

حالة الطقس اليوم

استعدوا لهجمة صيفية حارة .. حالة الطفس لمدة 6 أيام مقبلة

بنك

الفيزا سحبتها الماكينة.. إيه الأسباب والحل إيه؟.. خدمات

مشغولات ذهبية

هبوط سريع الآن.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر

صورة موضوعية

متابعة علمية دقيقة لظهور عروس البحر بالغردقة.. وتأكيدات بحمايتها دون تدخل مباشر

اتحاد العاصمة

ضربة قوية لاتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. ماذا حدث؟

أحدث أخبار التكنولوجيا.. ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب وبميزات إضافية تدريجيًا "واتساب" يختبر اشتراكا مدفوعا جديدا

هاتف Redmi K90 Max

ببطارية ضخمة وشاشة 165 هرتز.. إطلاق هاتف Redmi K90 Max للألعاب

هاتف Poco M8s 5G

ببطارية ضخمة سعتها 7000 مللي أمبير بوكو تطلق هاتف Poco M8s 5G

مادة كيميائية في الأدوات المنزلية ومستحضرات التجميل تسبب تشوهات للأجنة.. دراسة تحذر

مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة
مادة كيميائية في الادوات المنزلية ومستحضرات التجميل تهدد نمو الأجنة

منتشر في البيوت المصرية.. أقوى 3 طرق للتخلص من الذباب

الذباب
الذباب
الذباب

أيقونة المخرج ريدلي سكوت على ملصق مهرجان كان 79

مهرجان كان 79
مهرجان كان 79
مهرجان كان 79

عادات يومية شائعة تدمر وضعية الجسم.. تسبب آلام الرقبة والظهر

عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت
عادات يومية تدمر جسمك بصمت

وفاة حياة الفهد

كواليس الأشهر الأخيرة.. وداعا حياة الفهد بعد رحلة فنية عامرة

الأهلي و روبرتو فيرمينو؟

هل يتعاقد الأهلي مع روبرتو فيرمينو؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الخصوصية في زمن العري الرقمي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

