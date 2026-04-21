رقصة في حفل تخرج تشعل الجدل .. عميد تجارة طنطا يكشف لـ صدى البلد الحقيقة الكاملة

خلال الساعات الماضية، تحوّل مقطع فيديو قصير إلى محور جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر في الفيديو أحد مشاهير تطبيق "تيك توك" المعروف باسم "كوكو مصر" وهو يشارك في حفل تخرج داخل إحدى القاعات، ويؤدي حركات راقصة أثارت انتقادات حادة من جانب عدد كبير من المتابعين، الذين وصفوا ما حدث بأنه "خروج عن القيم والتقاليد الجامعية". وبين حالة الغضب والتساؤلات، تصاعدت التكهنات حول علاقة الحفل بجامعة طنطا، مما دفع إدارة الكلية إلى الخروج عن صمتها وتوضيح الحقيقة.

بداية الأزمة.. فيديو يشعل السوشيال ميديا

البداية كانت مع تداول واسع للفيديو عبر منصات التواصل، حيث ظهر "كوكو مصر" وسط أجواء احتفالية، وهو يقدم استعراضًا راقصًا اعتبره البعض غير لائق بحفل يُفترض أنه أكاديمي. وسرعان ما ربط متابعون بين الحفل وكلية التجارة بجامعة طنطا، وهو ما تسبب في موجة من الانتقادات والتعليقات الغاضبة، التي طالبت بمحاسبة المسؤولين عن تنظيم مثل هذه الفعاليات.

رد رسمي من كلية التجارة بجامعة طنطا

وفي رد رسمي، نفى الدكتور ياسر الجرف، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد" بشكل قاطع أي صلة للكلية بهذا الحفل أو بما تم تداوله. وأكد أن ما حدث "لا يمت للكلية بأي علاقة"، مشددًا على أن إدارة الكلية اتخذت بالفعل الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأوضح الجرف أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ليس عضو هيئة تدريس أو له أي صفة أكاديمية داخل الجامعة، بل هو صانع محتوى معروف على تطبيق "تيك توك"، مضيفًا: "من غير المعقول أن يصدر مثل هذا التصرف عن أستاذ جامعي".

الحفل خارج الإطار الجامعي

وأشار عميد الكلية إلى أن الحفل الذي تم تداوله لم يُنظم داخل الحرم الجامعي، بل أقيم خارج نطاق الكلية تمامًا، مؤكدًا أن جميع الفعاليات الرسمية الخاصة بالكلية تُقام داخلها وتحت إشرافها الكامل، وفق ضوابط محددة.

وأضاف أن الحفل الرسمي لطلاب الكلية مقرر له يوم 12 مايو، وقد تم الإعلان عنه منذ فترة عبر القنوات الرسمية وصفحات الطلاب، بمشاركة إدارة الجامعة، وعلى رأسها رئيس الجامعة وعميد الكلية.

اتهامات مضللة ٥ قاطع

وفيما يتعلق بالطلاب الذين ظهروا في الفيديو، شدد الجرف على أنهم لا ينتمون إلى كلية التجارة من الأساس، مؤكدًا أنه تم مراجعة قواعد بيانات الطلاب والأسماء المتداولة، وتبيّن عدم وجود أي تطابق. ووصف ما تم تداوله بأنه “افتراء على الجامعة ومحاولة لإثارة البلبلة دون أساس من الصحة”.

تكشف هذه الواقعة عن سرعة انتشار الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن لمقطع فيديو واحد أن يثير موجة من الجدل قبل التحقق من مصدره حيث سارعت جامعة طنطا لتوضيح الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية، ويجب علي جميع رواد السوشيال ميديا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثقة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمؤسسات تعليمية يفترض أن تحظى بالثقة والاحترام.