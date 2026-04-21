بعد تأييد حكم نفقة .. إنقاذ مسن حاول إنهاء حياته داخل محكمة طنطا

تمكن أفراد تأمين محكمة طنطا الابتدائية من إحباط محاولة انتحار مسن، بعدما حاول إلقاء نفسه من الطابق الأول داخل مقر المحكمة، عقب صدور حكم قضائي بتأييد إلزامه بسداد نفقة لنجلته من زوجته الأولى.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نظر إحدى الدعاوى المقامة ضد المسن، حيث أيدت المحكمة حكم أول درجة بإلزامه بدفع النفقة، ما تسبب في دخوله بحالة نفسية سيئة، دفعته إلى محاولة إنهاء حياته.

تحرك أمني عاجل

وعقب صدور الحكم، تسلق المسن سور الطابق الأول بالمحكمة في محاولة للقفز، إلا أن أفراد الأمن الإداري تدخلوا سريعًا، وتمكنوا من السيطرة عليه ومنعه من تنفيذ محاولته.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.