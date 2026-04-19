شوبير يكشف كواليس قرار إعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات

تحدث أحمد شوبير عن تفاصيل قرار اتحاد الكرة بإعادة مباراة طنطا والمصرية للاتصالات في دوري المحترفين، بعد الأزمة التحكيمية التي أثيرت حول ركلة جزاء مثيرة للجدل خلال اللقاء.

وأوضح شوبير في برنامجه الإذاعي أن الحكم الدولي عبد العزيز السيد احتسب ركلة جزاء ضد طنطا، رغم تأكيد مساعده شهاب راشد أكثر من مرة أن المخالفة كانت خارج منطقة الجزاء.

وأضاف أن الحكم قام بخطوة غير معتادة، حيث لجأ إلى مراجعة اللقطة عبر هاتف محمول للتأكد من القرار، وهو ما اعتبره شوبير مخالفة للوائح التحكيم وأحد أسباب إعادة المباراة.

وانتقد شوبير أيضًا التقرير الذي قدمه الحكم للجنة الحكام، مؤكدًا أنه لا يعكس حقيقة ما حدث داخل الملعب، حيث أشار إلى أن الحكم ذكر أنه عدل قراره بناءً على رأي المساعد، بينما الواقع يشير إلى أن الضغوط والاعتراضات كانت سببًا في تغيير القرار بعد مشاهدة اللقطة على الهاتف.