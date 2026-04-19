أحمد شوبير: نتمنى إيقاف طوفان الإصابات للاعبي منتخب مصر

علق الإعلامي أحمد شوبير على الإصابات المتتالية للاعبي منتخب مصر قبل بطولة كأس العالم 2026 في أمريكا.

وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية : مصطفى فتحي أصيب بكسر في الترقوة وهو من اللاعبين المفضلين لـ حسام حسن ودائما ما يدخل قائمة المنتخب ويشارك.

وأردف : مصطفى فتحي ثالث إصابة الصليبي التي داهمت محمد حمدي وإسلام عيسي وهي إصابات تأخذ وقت طويل للغاية للتعافي والعودة من جديد للمشاركة.

وأكمل : خسارة فرصة اللعب في كأس العالم واحده من أسوأ الخسائر للاعبين بسبب قلة صعودنا لمنافسات كأس العالم وفي تاريخنا كله تأهلنا لـ4 نسخ فقط

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : نتمنى نهاية طوفان الإصابات التي داهمت لاعبي منتخب مصر عند هذا الحد لأن الوضع صعب وسيكون اصعب خلال الفترة المقبلة.