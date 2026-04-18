إصابة مصطفى فتحي بخلع في الترقوة .. واللاعب يجري جراحة عاجلة غدا

تعرض مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي بيراميدز لإصابة بخلع في الترقوة خلال المباراة الودية التي جمعت بيراميدز ونادي حلوان العام استعدادا لمباراة الزمالك واستئناف مواجهات الدوري ونهائي كأس مصر.

وخرج مصطفى فتحي مصابا قبل نهاية الشوط الأول من المباراة الودية بعد التحام قوي مع مدافع نادي حلوان، وعلى الفور انتقل إلى المستشفى رفقة الجهاز الطبي لإجراء الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة.

وأوضح الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، أن الأشعة أثبتت إصابة مصطفى فتحي بخلع في الترقوة، وحاجته إلى إجراء جراحة عاجلة.

وأشار المنيري إلى أن اللاعب سيخضع لجراحة عاجلة غدا الأحد في إحدى المستشفيات، مشيرا إلى أنه في ضوء العملية الجراحية سيتم تحديد مدة غياب مصطفى فتحي عن الملاعب.