أحمد شوبير: إصابة مصطفى فتحي ضربة قوية لـ بيراميدز ومنتخب مصر

يرى الإعلامي أحمد شوبير أن إصابة مصطفى فتحي لاعب بيراميدز بكسر في العظم تمثل ضربة قوية، ليس فقط لفريقه، بل أيضًا لـ منتخب مصر.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي “مع شوبيرت” عبر إذاعة سبورت إف إم، أن الإصابة تأتي في توقيت صعب، خاصة مع تحضيرات المنتخب لبطولة كبيرة مثل كأس العالم، مشيرًا إلى أن المدير الفني حسام حسن كان في حاجة لجهود اللاعب.

وأكد أن الإصابة ستبعد مصطفى فتحي لفترة طويلة .

تعرض مصطفى فتحي صانع ألعاب نادي بيراميدز لإصابة بخلع في الترقوة خلال المباراة الودية التي جمعت بيراميدز ونادي حلوان العام استعدادا لمباراة الزمالك واستئناف مواجهات الدوري ونهائي كأس مصر.

وكتب «الإعلامي امير هشام» عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «قبل مباراة بيراميدز والزمالك إصابة مصطفى فتحي بخلع في الترقوة واللاعب يستعد لعملية جراحية غدًا ».



