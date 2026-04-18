ناقد رياضي : محمد الشناوي أفضل من مصطفى شوبير الموسم الحالي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن أرقام المهاجمين محمد الشناوي و مصطفي شوبير نجوم الأهلي.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مفاجأة مدوية .. بالأرقام محمد الشناوي افضل من مصطفى شوبير الموسم الحالي".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة اعتزال محمد الشناوي نهاية الموسم الحالي مشيرا إلى موقف مصطفى شوبير حارس الأهلي من الإيقاف داخل الأحمر.

وأوضح شوبير خلال تصريحات إذاعية : الشناوي لن يعتزل وعقده مستمر مع الأهلي ولا أعرف مصدر المعلومة والحارس يكون ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم.

وأردف : مصطفى شوبير ليس مهدد بالإيقاف كما تم تداوله خلال الفترة الأخيرة لأنه حصل على بطاقة صفراء واحده وليس أثنين وبالتالي لا يوجد تهديد

في سياق أخر يفقد النادي الأهلي خدمات محمد الشناوي حارس مرمى الفريق وقائد الأهلي على خلفية عقوبة الإيقاف الموقعة عليه، بعد أحداث لقاء سيراميكا كليوباترا.

كما يغيب أيضًا حسين الشحات عن صفوف الأهلي أمام بيراميدز بداعي الإيقاف على خلفية تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل على الإنذار الثالث خلال لقاء سموحة الماضي.

فيما يواصل كريم فؤاد الغياب عن المشاركة مع الأهلي، على خلفية استمرار تعافيه من الإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة.