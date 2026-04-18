رئيس بعثة اليد : سعيد ببرونزية البحر المتوسط.. وكنا نستهدف الذهب

أعرب الدكتور عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ورئيس بعثة منتخبنا الوطني المصري مواليد 2008 في سلوفاكيا عن سعادته وفخره بالتتويج بالميدالية البرونزية لبطولة البحر المتوسط في نسختها الـ22.

وتوج المنتخب الوطني لليد 2008، بالميدالية البرونزية عقب فوزه على منتخب سلوفاكيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وكشف العدل في تصريحاته عقب انتهاء المباراة، أن المنتخب يستحق التتويج بالميدالية مشددًا أنهم كانوا يطمحون في التتويج بالميدالية الذهبية وبالفعل الفراعنة كانوا قريبون للغاية من التأهل للمباراة النهائية وكانوا ندًا قويًا للماتادور الإسباني ولكن لم يحالفهم التوفيق.

أضاف العدل أن الجهاز الفني واللاعبين كانوا على قدر المسؤولية والثقة التي منحها لهم الاتحاد المصري وكذلك الجماهير المصرية، مؤكدًا أنها مجرد بداية والقادم أفضل وأفضل.

أتم العدل أن الاتحاد المصري لليد يرغب دائمًا في استمرار تألق اللعبة في مصر من خلال الاهتمام بالناشئين والخطو بخطوات ثابتة نحو العالمية والتواجد بين الكبار مثل المنتخب الأول..

واختتم العدل بالتأكيد علي الدور الكبير للكابتن خالد فتحي رئيس الاتحاد ، والكابتن مؤمن صفا ودوره الكبير في المنتخبات ، مع الدور الكبير للجهاز الفني بقيادة كابتن محمد إبراهيم.