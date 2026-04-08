اجتماع تحفيزي لرئيس اتحاد اليد لأبطال 2008 قبل مهمة البحر المتوسط في سلوفاكيا

عقد الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، جلسة مع لاعبي منتخب مصر مواليد 2008، اليوم، بحضور الدكتور عمرو العدل عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس البعثة في سلوفاكيا، والكابتن مؤمن صفا المدير الرياضي والمشرف على المنتخبات الوطنية، وذلك في وجود الجهاز الفني بقيادة المدير الفني محمد إبراهيم.

وحرص رئيس الاتحاد على أن تحمل الجلسة طابعًا أبويًا، بهدف شحن معنويات اللاعبين وتحفيزهم قبل خوض منافسات بطولة البحر المتوسط، حيث أكد لهم قيمة تمثيل اسم مصر، وما يحمله ذلك من مسؤولية كبيرة تتطلب القتال في كل لحظة داخل الملعب. وشدد خالد فتحي على أن سقف الطموحات مرتفع لهذا الجيل المميز، بعد الإنجاز الكبير بحصد الميدالية الفضية في بطولة العالم، مؤكدًا أنهم كانوا على بُعد خطوات قليلة من التتويج باللقب في النهائي أمام المنتخب الألماني.

وطالب اللاعبين بالتركيز على خوض البطولة خطوة بخطوة، والعمل على الوصول لأبعد نقطة ممكنة، معبرًا عن ثقته الكاملة في قدراتهم، وكذلك في الجهاز الفني بقيادة محمد إبراهيم، لتحقيق نتائج تليق باسم كرة اليد المصرية.

من جانبه، حرص الكابتن مؤمن صفا على تحفيز اللاعبين ورفع روحهم القتالية، مؤكدًا ثقته في قدرتهم على الظهور بشكل قوي ومشرف، والاستمرار في تحقيق النجاحات التي باتت سمة مميزة للمنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية.

فيما أكد الدكتور عمرو العدل، رئيس البعثة، على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو الإداري، مشددًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق أفضل النتائج، مشيدًا في الوقت ذاته بالدعم الكبير الذي يقدمه مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الكابتن خالد فتحي لكافة المنتخبات، من الناشئين مرورًا بالشباب وصولًا إلى المنتخب الأول، في إطار رؤية متكاملة لتطوير المنظومة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب إلى سلوفاكيا يوم الاثنين المقبل، للمشاركة في بطولة البحر المتوسط، حيث أعلن الجهاز الفني بقيادة محمد إبراهيم القائمة المبدئية للفريق، على أن يتم الاستقرار على 17 لاعبًا في القائمة النهائية قبل السفر.