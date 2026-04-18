مران الأهلي.. الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة بيراميدز في الدوري

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل مرانه مساء اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادا لخوض مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز في الفترة القادمة.

أدى الفريق تدريبات بدنية واستشفائية متنوعة تحت إشراف الجهاز الفني، قبل أن يؤدي اللاعبون جوانب تدريبية متنوعة بالكرة.

وحدد الجهاز الفني الإثنين المقبل لخوض مباراة ودية لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية، قبل أن يستأنف الفريق منافسات الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لاستئناف منافسات الدوري في الجولة الرابعة لمرحلة الحسم، حيث يواجه بيراميدز في المباراة المحدد لها يوم 27 من الشهر الجاري.





