ناقد رياضي: معتمد جمال أفضل مدرب للزمالك في آخر 10سنوات

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة مدوية بشأن أرقام مدرب القلعة البيضاء معتمد جمال .

الزمالك

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مفاجأة مدوية بالارقام .. معتمد جمال افضل مدرب للزمالك في آخر ١٠ سنوات ".

وكان حقق معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك نجاحات عديدة منذ توليه القياده في يناير 2026 خلفاً لأحمد عبد الرؤوف.

وفي خلال أقل من 100 يوم في ولايته الثانية، قاد معتمد جمال الزمالك في 24 مباراة بمختلف المسابقات حيص نجح في تحقيق 16 انتصاراً و3 تعادلات، بينما تعرض للهزيمه في 5 مباريات فقط.

واحرز هجوم الزمالك تحت قيادته 35 هدفاً.

ويعد الإنجاز الأبرز في هذه الفترة هي التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية عقب الفوز امام شباب بلوزداد الجزائري في نصف النهائي.