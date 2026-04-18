الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خسارة أولى في عهد إيتا.. يونيون برلين يسقط أمام فولفسبورج ويواصل معاناته في البوندسليجا

ماري لويز إيتا
ماري لويز إيتا
إسلام مقلد

تلقى يونيون برلين هزيمة جديدة على ملعبه، بعدما سقط أمام ضيفه فولفسبورج بنتيجة 1-2، في مباراة حملت طابعًا خاصًا كونها الأولى تحت قيادة المدربة المؤقتة ماري لويز إيتا، التي تولت المسؤولية مؤخرًا حتى نهاية الموسم.

وجاءت هذه الخسارة لتزيد من تعقيد وضع الفريق العاصمي في جدول ترتيب الدوري الألماني، حيث تجمد رصيد يونيون برلين عند 32 نقطة في المركز الحادي عشر، في وقت كان يسعى فيه لتحقيق نتيجة إيجابية تعيد التوازن لمسيرته المتذبذبة هذا الموسم.

في المقابل، ورغم تحقيق الفوز، لا يزال فولفسبورج يعاني في صراع البقاء، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة، ويواصل محاولاته للهروب من شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، ما يجعل كل نقطة يحققها في هذه المرحلة ذات قيمة مضاعفة.

وتأتي هذه المباراة في سياق مرحلة انتقالية يعيشها يونيون برلين، بعدما قررت إدارة النادي إقالة المدرب ستيفن باومجارت عقب الخسارة أمام هايدنهايم بنتيجة 3-1، وهي النتيجة التي سرعت بإنهاء مهمته.

وفي خطوة غير مسبوقة على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، أسند النادي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول إلى ماري لويز إيتا، التي كانت تشرف على تدريب فريق تحت 19 عامًا، لتدخل التاريخ كإحدى أبرز الأسماء النسائية التي تتولى تدريب فريق رجال في منافسات رسمية بهذا المستوى.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تفرض فيها إيتا اسمها في سجل الكرة الألمانية، إذ سبق لها في عام 2024 أن قادت فريقًا في مباراة بالبوندسليجا بشكل مؤقت، لتصبح أول امرأة تحقق هذا الإنجاز، ما منحها ثقة إدارة النادي لخوض هذه التجربة الجديدة.

ومن المنتظر أن تستمر إيتا في مهمتها المؤقتة حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن تتولى تدريب فريق السيدات في يونيون برلين بداية من الموسم المقبل، في خطوة تعكس توجه النادي للاستفادة من خبراتها على مستوى مختلف.

وتبقى الفترة المقبلة حاسمة بالنسبة للفريق، الذي يحتاج إلى استعادة توازنه سريعًا لضمان إنهاء الموسم في مركز آمن، خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها مؤخرة جدول الترتيب.

