يونيون برلين يكتب التاريخ بتعيين أول مدربة في الدوري الألماني

أعلن نادي يونيون برلين، المنتمي للدوري الألماني، عن تعيين ماري لويز إيتا مدربة مؤقتة للفريق حتى نهاية الموسم، وذلك عقب إقالة ستيفن باومجارت.

وانفصل نادي العاصمة عن المدرب باومجارت وطاقمه التدريبي بعد هزيمة 3-1 أمام نادي هايدنهايم أمس السبت، مما أدى إلى تراجع يونيون في ترتيب الدوري، ويحتل يونيون حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.

وصنعت إيتا التاريخ في نوفمبر 2023 عندما أصبحت أول مدربة مساعدة في الدوري الألماني الممتاز مع نادي يونيون، وفي وقت لاحق، أصبحت أول امرأة تقود فريقًا في الدوري الألماني من خط التماس خلال فوز 1-0 على دارمشتات في يناير 2024، بينما كان المدرب آنذاك نيناد بيليكا موقوفًا.