قرار تاريخي في ألمانيا.. يونيون برلين يعين ماري لويز إيتا مدربة للفريق الأول

في خطوة غير مسبوقة على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى، أعلن نادي يونيون برلين تعيين ماري لويز إيتا مدربة مؤقتة للفريق الأول حتى نهاية الموسم، خلفًا للمدرب ستيفن باومجارت.

وجاء القرار عقب خسارة الفريق أمام هايدنهايم بنتيجة 3-1، وهي النتيجة التي عجّلت برحيل باومجارت، في ظل تراجع النتائج واحتلال الفريق المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة، مع سعيه لتأمين بقائه في الدوري الألماني بعيدًا عن مناطق الخطر.

وتُعد إيتا من الأسماء الصاعدة في مجال التدريب، حيث كانت تتولى قيادة فريق تحت 19 عامًا بالنادي، وسبق لها أن دخلت التاريخ عام 2024 عندما قادت فريقًا في مباراة رسمية بالبوندسليجا بشكل مؤقت، لتصبح أول امرأة تحقق هذا الإنجاز.

ووفقًا لما أشار إليه الصحفي فابريزيو رومانو، فإن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في عقلية الأندية الأوروبية، وتعكس انفتاحًا متزايدًا لمنح المدربات فرصًا أكبر في كرة القدم للرجال.

ومن المنتظر أن تتولى إيتا تدريب فريق السيدات في يونيون برلين بداية من الموسم المقبل، على أن تمثل الفترة الحالية اختبارًا حقيقيًا لقدراتها على مستوى الفريق الأول.