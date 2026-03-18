حارس ليفركوزن: الدوري الألماني الأهم بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

دعا حارس المرمى الشاب يانيس بلاسفيتش، لاعب فريق باير ليفركوزن، زملاءه إلى التركيز على إنهاء الموسم الحالي ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الألماني، بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا على يد آرسنال.

ورغم تقديم بلاسفيتش مستوى مميز في لقاء الإياب بالعاصمة لندن، انتهت المباراة بفوز آرسنال 2-0، ليصعد الفريق الإنجليزي إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين 3-1.

ويحتل ليفركوزن حالياً المركز السادس في جدول ترتيب «بوندسليجا»، متأخراً بفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الرابع شتوتجارت، مع تبقي 8 جولات على نهاية الموسم.

وقال بلاسفيتش قبل مواجهة فريقه أمام هايدنهايم متذيل الترتيب يوم السبت: "المباراة المقبلة مهمة جدا. علينا حصد النقاط وتقديم أفضل أداء على أرض الملعب".

وأكد أن التركيز حاليا ينصب على المنافسة المحلية رغم قرب مواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس ألمانيا الشهر المقبل.

وعن أداء ليفركوزن أمام آرسنال، أضاف الحارس: "آرسنال كان فريقاً مختلفاً عن مباراة الذهاب، أكثر شراسة وخطورة. نحن لم نتمكن من تقديم نفس الأداء، وكانت المباراة فرصة لإظهار قدراتي".

وبالنسبة لمشاركة بلاسفيتش أمام هايدنهايم، فهي لم تتحدد بعد، في ظل عودة الحارس الأساسي مارك فليكن بعد تعافيه من الإصابة، مؤكداً أن قرار التشكيل النهائي سيكون بيد المدرب، كما صرح المدرب كاسبر هيولماند بأنه سيتم حسم الأمر في الأيام المقبلة.