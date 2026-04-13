بعد الهجوم العنيف ضدها.. يونيون برلين يدعم مدربته الجديدة

بعد تعيين ماري لويز إيتا كأول مدربة رئيسية في الدوريات الخمسة الكبرى لكرة القدم في أوروبا، أكد نادي يونيون برلين دعمه الكامل لها، مستنكرًا التعليقات المتحيزة جنسيًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ستخوض إيتا أول مباراة لها في الدوري الألماني "البوندسليجا"، يوم السبت ضد فولفسبورج، وقد انتشرت بالفعل تعليقات ناقدة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى أنها غير مؤهلة لهذا المنصب لكونها امرأة.

ورد حساب يونيون على منصة "إكس" على منشور يزعم أن اللاعبين لن يأخذوا تعليمات امرأة بشأن التكتيكات على محمل الجد: "مع كامل الاحترام، هذا تحيز جنسي، إيتا عضو مخضرم في الجهاز التدريبي للنادي، إذ عملت كمساعدة مدرب للفريق الأول ومدربة رئيسية لفريق تحت 19 عامًا".

ردًا على تعليقٍ يُعرب عن القلق بشأن معاملة إيتا واحتمالية تعرضها لردود فعل سلبية متحيزة في حال خسارتها مباراة، نشر النادي: "عائلة يونيون تدعمها".

وتم تعيين إيتا مدربةً مؤقتةً للمباريات الخمس الأخيرة من الموسم، إذ يسعى يونيون لضمان بقاءه في الدوري الألماني الممتاز للموسم المقبل، وكان يونيون قد أعلن سابقًا أنها ستتولى منصب المديرة الفنية لفريق السيدات بالنادي في الموسم المقبل.