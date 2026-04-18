فحص طبي لعمر جابر قبل مران فريق الزمالك غداً

يقرر الجهاز الطبي لنادي الزمالك خضوع عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحص طبي غدًا الأحد قبل مران الأبيض، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان عمر جابر تعرض لإصابة بشد في عضلة السمانة خلال مباراة شباب بلوزداد في إياب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية بالأمس.

ويستآنف الزمالك تدريباته مساء الغد على ستاد الكلية الحربية, استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، والمقرر لها يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وحسم فريق الزمالك تأهله لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية بعد التعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة.

وكان الأبيض سبق وفاز على بطل الجزائر بهدف دون رد في مباراة الذهاب الذي أقيم على ستاد نيلسون مانديلا.



وينتظر الأبيض المتأهل من لقاء أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في المباراة النهائية.