الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شوبير يكشف حقيقة العروض الإسبانية لضم نجله مصطفى حارس مرمى الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة ما تردد بشأن وجود عروض إسبانية لضم نجله، حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير، مؤكدًا أن ما أُثير حول متابعة نادٍ إسباني لمباراة الأهلي والترجي في القاهرة غير صحيح. 

وأوضح أن الحديث عن وفد من نادي “ريال أوساسونا” لا أساس له، مشيرًا إلى أن اسم النادي الصحيح هو أوساسونا فقط، ولم يحضر أي ممثل عنه أو عن غيره لمتابعة اللاعب.

أشار شوبير إلى أن اللاعب كان متواجدًا مؤخرًا مع منتخب مصر في إسبانيا، وكان من السهل على أي نادٍ متابعته هناك إذا كان هناك اهتمام حقيقي. وأضاف أن الموسم الماضي شهد بعض الاستفسارات والعروض غير الرسمية، بينما لم يصل خلال الموسم الحالي أي عرض رسمي لأي لاعب من الفريق بشكل عام.

وفي سياق آخر، تحدث شوبير عن تطورات ملف دمج الأندية، موضحًا أن هناك اتجاهًا قريبًا لتنفيذ فكرة دمج ثلاثة أندية هي سيراميكا كليوباترا، البنك الأهلي، وزد إف سي، مع بعض الأندية الجماهيرية. ولفت إلى أن النادي الإسماعيلي يُعد الأقرب للدخول في هذه المنظومة، إلى جانب أندية أخرى مثل المنصورة والسويس والشرقية وطنطا، ضمن خطط تطوير المنظومة الكروية.

كما أشار إلى تصريحات إعلامية قادمة من نادي برشلونة تفيد بتعافي اللاعب حمزة عبد الكريم من الإصابة، وإعلان جاهزيته للمشاركة في مباراة الأحد أمام كورنيلا، وسط تداول معلومات غير مؤكدة حول ملكية النادي.

وفيما يخص النادي الأهلي، أكد مصدر داخلي عدم وجود أي مفاوضات مع المدرب هيرفي رينارد أو غيره من المدربين في الوقت الحالي، مشددًا على استمرار الاستقرار داخل الجهاز الفني للفريق

الاهلي مصطفي شوبير اخبار الرياضة دوري نايل

