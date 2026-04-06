3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير

كشف الإعلامى إبراهيم عبد الجواد عن تصارع أندية إسبانيا لضم مصطفى شوبير حارس مرمى النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة، بعد تألقه مع منتخب مصر .



وقال عبد الجواد فى برنامج ملعب أون: هناك ناديين من إسبانيا يرغبان فى ضم مصطفى شوبير، بخلاف راسينج سانتاندير الإسباني، الذى اهتم بضم اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأضاف عبد الجواد: الناديين هما فالنسيا وإشبيلية، ليصبح عدد الأندية المهتمة بالحصول على خدمات مصطفى شوبير 3 أندية من إسبانيا.

وكانت قد كشفت بعض المصادر داخل النادي الاهلي أن المدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق قرر الاستقرار على مصطفى شوبير في حراسة مرمى الفريق .

وأكد المصدر أن توروب استقر على مصطفى شوبير حارسًا أساسيا لـ الأهلي وان يكون محمد الشناوي بديلًا له.

ويستعد الاهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا، في إطار مواجهات الجولة الأولى في مجموعة البطولة لمسابقة الدوري الممتاز غدا.