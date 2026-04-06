ماتستنوش كرة حلوة.. مصطفى عبده يوجه رسالة قوية لجماهير الأهلي

وجه مصطفى عبده نجم النادي الأهلي السابق، رسالة لجماهير القلعة الحمراء، قبل المواجهة المرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها الثلاثاء القادم في الجولة الأولى من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري.

قال مصطفى عبده في تصريحات تلفزيونية: "عاوز أقول لجمهور الأهلي لازم تكونوا موجودين الفترة الجاية باستمرار في المدرجات، وما تستنوش إن يبقى في كرة حلوة".

ويستعد فريق الأهلي لمباراته المقبلة مع نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات مجموعة التتويج في أولى جولات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في تمام الثامنة غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بمجموعة التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.