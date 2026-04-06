جراحة ناجحة لسيف عابد بعد إصابة الصليبي.. ولاعب الأهلي والمنتخب يبدأ رحلة العودة

خضع سيف عابد، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي للكرة الطائرة، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي، تحت إشراف الدكتور أحمد سعد، أستاذ جراحة العظام، وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وأكدت مصادر مقربة أن العملية تكللت بالنجاح، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي مكثف خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لعودته إلى الملاعب واستئناف مشواره مع النادي الأهلي ومنتخب مصر.

وكان سيف عابد قد لعب دورًا بارزًا في تتويج الأهلي ببطولة السوبر المصري ودوري المرتبط والدوري العام رجال

وتترقب جماهير الأهلي عودة نجمها سيف عابد سريعًا، في ظل أهميته الكبيرة داخل صفوف الفريق ودوره المؤثر في تحقيق البطولات، إلى جانب كونه أحد الركائز الأساسية في صفوف المنتخب الوطني.

من جانبه قال سيف عابد أحمد الله على كل حال و"الحمد لله على نجاح العملية، وأشكر من كل قلبي للدكتور أحمد سعد على جهوده الكبيرة واهتمامه، وكل الجهاز الطبي."

ووجهة سيف عابد الشكر للنادي الأهلي، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب والمهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي والدكتور محمد شوقي، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذى والكابتن خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي و الكابتن محمد يوسف، المدير الرياضي بالنادي والاعلامي إيهاب الخطيب، والكابتن عبد اللطيف عثمان مدير الفريق الاول للكرة الطائرة ، والجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة الخبير الأمريكي جوردون مايفورث والجهاز الطبيى والإدارى. بالكامل لفريق الرجال، ولاعبي الفريق الأول رجال مؤكداُ أن دعم الجميع رفع من معنوياتي وساهم في عبورى من هذه الازمة.