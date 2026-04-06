عفت نصار: دوري الأبطال مينفعش من غير الأهلي

أكد عفت نصار، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي يعاني من تكدس كبير في عدد اللاعبين، خاصة في المراكز المتشابهة، مشيرًا إلى أن الزمالك سيتوج بالدوري المصري.

وقال عفت، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc":" الأهلي عنده تخمة من اللاعبين، وأغلبهم بيلعبوا في مراكز ثابتة، زي أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه، واحد بيلعب في الشمال والتاني في اليمين، وده بيخليك تخسر واحد منهم".

وتابع: "أداء الأهلي مش هيتحسن، ومش هيكون فيه طفرة في المستوى، بسبب إن كل لاعب عايز يظهر ويكون هو النجم، وده بيأثر على الأداء الجماعي للفريق".

وعن ترتيب الدوري، قال: "الزمالك هيتوج بالدوري، وبيراميدز هيكون في المركز الثاني، والأهلي هيجي في المركز الثالث".

واختتم تصريحاته قائلًا: "مشاركة الأهلي في الكونفدرالية مش مضمونة، بس قبل كده الأهلي كان تالت الدوري وشارك في دوري أبطال إفريقيا، وممكن الاتحاد الإفريقي يعمل استثناء ويخلي 3 أندية تشارك، لأن بصراحة دوري الأبطال مينفعش من غير الأهلي".