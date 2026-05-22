شاب يلقى بنفسه من أعلى كوبرى المحطة بقنا

ألقى شاب يعاني من مرض نفسى، بنفسه من أعلى كوبرى المحطة بمدينة قنا، ما تسبب فى إصابته بكسور خطيرة.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد سقوط شاب من أعلى كوبرى المحطة بمدينة قنا، نتج عمه إصابات متنوعة.

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصاب إلى مستشفى قنا العام لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

وتبين من المعلومات الأولية، أن المصاب يعاني من اهتزاز نفسى، ومقيم بمحافظة الإسكندرية، وألقى بنفسه من أعلى الكوبرى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





