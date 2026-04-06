أحمد عمر يقود أهلي بنغازي إلى نهائيات الدوري الإفريقي لكرة السلة

نجح المدرب المصري أحمد عمر في قيادة فريق أهلي بنغازي الليبي للتأهل إلى نهائيات بطولة الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL)، والمقرر إقامتها في رواندا خلال شهر يونيو المقبل.

وحسم أهلي بنغازي تأهله بعد أداء قوي ضمن منافسات مجموعة "كالاهاري" التي تستضيفها جنوب إفريقيا، حيث حقق الفريق فوزًا كبيرًا على جوهانسبرج جيانتس الجنوب إفريقي بنتيجة 110-72.

واحتل الفريق الليبي المركز الثالث في ترتيب المجموعة، خلف تايجريس الرواندي وبترو دي لواندا الأنجولي، وذلك بعد خوض خمس مباريات، ليضمن بطاقة التأهل إلى الدور النهائي من البطولة القارية.

ويقود أهلي بنغازي فنيًا المدرب المصري أحمد عمر، الذي سبق له تدريب الاتحاد السكندري في الموسم الماضي، ونجح في قيادته للمشاركة في بطولة BAL، محققًا المركز الرابع آنذاك.

كما يضم الجهاز الإداري للفريق الليبي سامح صلاح، المدير الإداري السابق لمنتخب مصر لكرة السلة ونادي الاتحاد السكندري، والذي يشغل نفس المنصب حاليًا داخل أهلي بنغازي.