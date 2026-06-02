حملات نظافة وتجميل مكثفة.. ورفع 76 طنًا من المخلفات بمدينة الطود

تابع مصطفى محمد جبريل رئيس مركز ومدينة الطود، جنوب الاقصر أعمال الوحدات المحلية القروية وجهود النظافة والتجميل ورفع المخلفات الصلبة بمختلف القرى التابعة للمركز والمدينة.

ففي قرية العديسات بحري، وتحت إشراف بصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية للقرية، تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت رفع ما يقرب من 40 طنًا من القمامة والمخلفات من مختلف شوارع ونجوع القرية باستخدام اللودر الزاحف وعدد 2 سيارة قلاب، إلى جانب أعمال نظافة المسار وميدان المحطة، بهدف تحسين البيئة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للقرية.

وفي قرية منشية النوبة، وتحت إشراف محمد عبد المعز رئيس الوحدة المحلية للقرية، تم تنفيذ أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة من مختلف أنحاء القرية، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه نحو 28 طنًا من المخلفات، بمداخل القرية والشوارع الرئيسية وأمام المنشآت والأماكن الحيوية والخدمية، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر العام.

كما شهدت قرية المريس، تحت إشراف عبد الرازق أحمد رئيس الوحدة المحلية للقرية، استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات، حيث تم رفع نحو 8 أطنان من القمامة والمخلفات من شوارع القرية ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، في إطار الحفاظ على النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مدينة الطود، وبإشراف حمادة بشاري مسؤول النظافة والتجميل بالمدينة، تواصلت أعمال النظافة اليومية، حيث تم تفريغ الحاويات بالطريق الدائري وتنفيذ أعمال نظافة ورفع الأتربة والمخلفات بطول الشارع الدائري، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين البيئة العامة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بكافة القرى والمدينة بصورة يومية، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتحقيق أعلى مستويات النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد محافظ الأقصر، وحرصًا على توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة لجميع المواطنين.