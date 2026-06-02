قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026
السفير الأمريكي بلبنان : وقف إطلاق النار لا يزال سارياً .. والمفاوضات مع إسرائيل إيجابية
واشنطن : الصين التزمت الحذر .. وإمداداتها لإيران لم تغير مسار الحرب
نقيب الأطباء : سعر الكشف بين 200 و300 جنيه.. والحل تحسين الخدمات لا زيادة الرسوم
إيران ترفض استئناف زوجين بريطانيين محكوم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس
فك لغز إشارات فضائية غامضة حيّرت علماء الفلك سنوات .. ما القصة؟
هبوط جديد .. أسعار الذهب في مصر بختام الثلاثاء
عفو ومصالحة في بني محمديات.. أسر الضحايا تستجيب لدعوة شيخ الأزهر بإنهاء الخصومة الثأرية
قتيلان خلال احتجاجات في كينيا رفضاً لمركز أمريكي لعلاج إيبولا
ماذا طلب الرئيس السيسي من القوات المسلحة؟.. توجيهات جديدة خلال اجتماع رفيع المستوى
الصندوق الأحمر يشعل أزمة في لندن .. كيف تحولت هدية ستارمر لترامب إلى ملحمة سياسية وأشعلت غضب صديق إبستين؟
هتزيد رسمي يوليو الجاي | إعلان عاجل من شعبة الذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات نظافة وتجميل مكثفة.. ورفع 76 طنًا من المخلفات بمدينة الطود

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس

 تابع مصطفى محمد جبريل رئيس مركز ومدينة الطود، جنوب الاقصر  أعمال الوحدات المحلية القروية وجهود النظافة والتجميل ورفع المخلفات الصلبة بمختلف القرى التابعة للمركز والمدينة.

ففي قرية العديسات بحري، وتحت إشراف بصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية للقرية، تم تنفيذ حملة نظافة موسعة شملت رفع ما يقرب من 40 طنًا من القمامة والمخلفات من مختلف شوارع ونجوع القرية باستخدام اللودر الزاحف وعدد 2 سيارة قلاب، إلى جانب أعمال نظافة المسار وميدان المحطة، بهدف تحسين البيئة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري للقرية.

وفي قرية منشية النوبة، وتحت إشراف محمد عبد المعز رئيس الوحدة المحلية للقرية، تم تنفيذ أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة من مختلف أنحاء القرية، حيث بلغ إجمالي ما تم رفعه نحو 28 طنًا من المخلفات، بمداخل القرية والشوارع الرئيسية وأمام المنشآت والأماكن الحيوية والخدمية، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بالمظهر العام.

كما شهدت قرية المريس، تحت إشراف عبد الرازق أحمد رئيس الوحدة المحلية للقرية، استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات، حيث تم رفع نحو 8 أطنان من القمامة والمخلفات من شوارع القرية ونقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، في إطار الحفاظ على النظافة العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مدينة الطود، وبإشراف حمادة بشاري مسؤول النظافة والتجميل بالمدينة، تواصلت أعمال النظافة اليومية، حيث تم تفريغ الحاويات بالطريق الدائري وتنفيذ أعمال نظافة ورفع الأتربة والمخلفات بطول الشارع الدائري، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وتحسين البيئة العامة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بكافة القرى والمدينة بصورة يومية، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتحقيق أعلى مستويات النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد محافظ الأقصر، وحرصًا على توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة لجميع المواطنين.

الاقصر اخبار الاقصر مخافظة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2026 بالاسم ورقم الجلوس

مطار القاهرة

100 جنيه عند مغادرة مصر .. تعرف على المستثنين في مشروع القانون الجديد

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

الذهب

الذهب هيغلى ولا هيرخص.. مفاجأة عاجلة للمواطنين خلال الأشهر المقبلة

توقف القلب داخل غرفة العمليات ..ما الاسباب التى أدت لوفاه سهام جلال؟

داخل غرفة العمليات.. أسباب أدت إلى وفاة سهام جلال

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

راتب موظف بـ الإفتاء

حقيقة تقاضي موظف بـ الإفتاء لراتب 189 ألف جنيه.. رد حاسم من الدكتور أيمن أبوعمر

صلاح مصدق

الأهلي السعودي ينقذ الزمالك من إيقاف الفيفا التأديبي| إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

احمد خطاب

أحمد خطاب يوقــع على عقـود تدريبه لغزل المحلة

ابراهيم عبد الجواد

الزمالك في الرعاية المركزة .. إبراهيم عبدالجواد يحذر من كارثة كبرى بالنادي

أماد ديالو

أماد ديالو..أمل الكرة الإيفوارية في المونديال

بالصور

بإطلالة أنيقة.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار المغطى بالعجين.. وصفة سهلة بخطوات سهلة

طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين
طريقة عمل طاجن اللحمة بالخضار مغطى بالعجين

بعد لحمة العيد.. مشروب يساعد على طرد حمض اليوريك وخفض الضغط

أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى
أهمية تناول الكركدية بعد عيد الاضحى

الطريق إلى اليورانيوم الإيراني.. ما هي الخطة X الأمريكية حال فشل المفاوضات مع طهران

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

فيديو

منزل حورية فرغلي

هجوم وبلطجية .. حورية فرغلي تكشف حقيقة الفيديو المتداول أمام منزلها

الساعات الأخيرة لسهام جلال

توقف عضلة القلب .. منة جلال تكشف تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سهام جلال

أسبوع جنني

"أسبوع جنني" يجمع لاروسي ومحمد قماح في تعاون فني جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سوبك إم ساف الثاني

وائل الغول

وائل الغول يكتب : مكالمة الأوغاد

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : أم صلاح والحارة الضيقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الأمان والونس والعفوية .. الثالوث الذي يحفظ الحب حيًا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : ثغرة في خوارزميات وعي المشاهد

المزيد