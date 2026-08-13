قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة : 3 وفيات و17 مصابا في حادث مول أرابيلا بلازا بالقاهرة الجديدة
بعد الـ40 درجة.. الأرصاد تكشف موعد الانخفاض الكبير في الحرارة
تفتكر ممكن يحصل؟.. خبير لوائح يلمح لمفاجأة في الزمالك بعد بيان عبد الله السعيد
حبس البلوجر دهب أشرف و3 آخرين في واقعة ضرب سيدة وطفلين بالمقطم
عبدالعاطي : نستهدف رفع التبادل التجاري مع تركيا إلى 15 مليار دولار
وزير الخارجية: العلاقات مع تركيا تستند على أسس راسخة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمى
شائعات إخوانية.. مصدر أمنى ينفي اعتزام الأجهزة الأمنية إنشاء 7 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة
وزير خارجية تركيا عن محمد صلاح مع طرابزون : نتابع ونشاهد النجم المصري
وزير خارجية تركيا: القاهرة وأنقرة سوف تسهمان في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة
محمد صلاح يترقب الظهور الأول مع طرابزون سبور.. موعد مباراة قاسم باشا والقنوات الناقلة
النيابة تنتقل لمعاينة حريق داخل مول ارابيلا
مصرع شخصين وإصابة 8 آخرين في حريق داخل مول أرابيلا بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية يفتتح أول معرض أثري مؤقت

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية
محمد الاسكندرانى

افتتح المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أول معرض أثري مؤقت له منذ إعادة افتتاحه، تحت عنوان «الإسكندرية… هوية وثقافة عبر الزمن»، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الإسكندرية، وبمناسبة اليوم العالمي للترجمة.

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

ويضم المعرض 21 قطعة أثرية مختارة من مقتنيات المتحف المحفوظة بمخازنه، تُعرض للجمهور لأول مرة، من خلال سيناريو عرض متحفي يسلط الضوء على ثراء التراث الحضاري لمدينة الإسكندرية وتنوعه، ويبرز أهمية النقوش والكتابات اليونانية والرومانية في توثيق جوانب متعددة من الحياة اليومية في المدينة عبر العصور.

وتتنوع القطع المعروضة بين عملات أثرية، ومسارج، وأوانٍ فخارية، وقطع أثرية مغمورة بالمياه مستخرجة من خليج أبي قير، بالإضافة إلى برديات وأوستراكا وبطاقات مومياوات تحمل نصوصًا باللغة اليونانية، تلقي الضوء على جوانب من الحياة اليومية والنشاط التجاري والممارسات الجنائزية في الإسكندرية.

وأكد الدكتور أحمد حميدة، رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، أن تنظيم معرض «الإسكندرية… هوية وثقافة عبر الزمن» يأتي في إطار حرص قطاع المتاحف على إتاحة مقتنيات المتاحف المصرية للجمهور، وإبراز القطع الأثرية المحفوظة بالمخازن والتي لم تتح لها فرصة العرض من قبل، بما يسهم في إثراء تجربة الزائر وإتاحة الفرصة للتعرف على جوانب أخرى من تاريخ مصر وحضارتها.

وأشار إلى أن المعرض يمثل بداية لسلسلة من المعارض الأثرية المؤقتة التي سيتم تنظيمها بالمتحف، بما يتيح تقديم مجموعاته الأثرية بصورة متجددة، وإبراز ما تزخر به من قطع متميزة، بما يعزز دوره كمؤسسة ثقافية وعلمية تسهم في التعريف بتاريخ الإسكندرية ومكانتها كمدينة تلاقت فيها الحضارات والثقافات.

وأوضحت الأستاذة هبة حمدي رئيس الإدارة المركزية  لمتاحف وجه بحري وسيناء، أن اختيار 21 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف اليوناني الروماني، وتنوعها بين العملات والمسارج والأواني الفخارية والآثار المغمورة بالمياه والبرديات والأوستراكا وبطاقات المومياوات، يقدم صورة متكاملة عن جوانب من الحياة اليومية والاقتصادية والاجتماعية والجنائزية في الإسكندرية خلال العصور اليونانية والرومانية.

وأشارت الدكتورة ولاء مصطفى مدير المتحف اليوناني الروماني، أن المعرض يعتمد بالكامل على مقتنيات المتحف اليوناني الروماني المحفوظة بمخازنه، بما يعكس ثراء مجموعاته وتنوعها، ويتيح للجمهور التعرف على جانب من القطع الأثرية التي لم يسبق عرضها.

وأضافت أن المعرض يستحضر مكانة الإسكندرية باعتبارها مدينة ارتبط تاريخها بالتواصل بين الحضارات والثقافات، كما يبرز أهمية الترجمة والنقوش والكتابات القديمة في قراءة المصادر التاريخية وفهم جوانب الحياة في المدينة، ونقل هذا التراث الثقافي عبر العصور.

ويستمر المعرض في استقبال زائريه حتى نهاية شهر سبتمبر 2026.

المتحف اليوناني الروماني المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية الإسكندرية المتحف اليوناني متاحف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كلب مفقود

مكافأة 2 مليون جنيه.. منشور للعثور على كلبة يُثير جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

سعر الذهب

1800 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

العام الدراسي 2027

موعد بدء العام الدراسي 2027 في المدارس والجامعات |قرار نهائي يحسم الجدل

المتهمين

بعد 13 سنة.. الأمن يكشف حقيقة صور أشخاص يحملون أسلحة نارية في قنا

يوسف بلعمري

موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

بيزيرا

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة في أزمة بيزيرا مع الزمالك

عماد النحاس

أزمة بين إدارة المصري البورسعيدي وعماد النحاس قبل انطلاق الموسم الجديد

حسام حسن

حقيقة طلب حسام حسن تغيير بعض أفراد الجهاز الفني في منتخب مصر

ترشيحاتنا

صورة من توقيع فلاهوفيتش

بشكتاش يرد على ضياع صفقة محمد صلاح بضم فلاهوفيتش في صفقة مجانية

زد

زد يكتسح غزل المحلة برباعية في افتتاح دوري الشباب مواليد 2007

الأهلي

بعد إصابة بلعمري.. أزمة جديدة تضرب الأهلي فى معسكر إسبانيا

بالصور

أسباب صحية وراء رائحة الجسم والفم الكريهة.. حيل بسيطة لاكتشافها

أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة
أسباب صحية وراء رائحة الجسم الكريهة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين.. وصفة سهلة وسريعة بمكونات من البيت

طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين
طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون عجين

بإطلالة صيفية ناعمة.. المطربة ساندي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندي
ساندي
ساندي

فيديو

آدم البنا

آدم البنا يطرح أول ألبوماته الغنائية "في مدينتك"

إسلام زكي

إسلام زكي يطرح «ماشي بغني».. بداية جديدة لمشروعه الغنائي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي بنطاق الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد