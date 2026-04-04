ناقد رياضي يكشف حقيقة وجود عروض خارجية لـ مصطفي شوبير

كشف الناقد الرياضي خالد علي حقيقة الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن تلقي مصطفى شوبير، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروضًا للاحتراف الخارجي.

وكتب خالد علي عبر حسابه على فيسبوك: "النادي الأهلي لم يتلقَّ أي عروض خارجية من إسبانيا أو البرتغال لضم مصطفى شوبير، واللاعب مستمر مع الفريق"

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا في الثامنة من مساء يوم 7 ابريل الجاري بملعب المقاولون العرب في الجولة الأولى من مرحلة التتويج لبطولة الدوري التي يسعى الأهلي للحفاظ على لقبها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا على الهواء مباشرة مع وجود ستوديو تحليلي يضم نخبة من رموز الكرة المصرية.