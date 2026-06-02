هتزيد رسمي يوليو الجاي | إعلان عاجل من شعبة الذهب

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة المقررة على المصنعية لا تُطبق على السبائك الذهبية، وإنما تقتصر على المشغولات الذهبية.

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر المذاع عبر قناة MBC مصر، أن متوسط قيمة المصنعية سيشهد زيادة سنوية بنسبة 10% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة ستتراوح بين جنيه وجنيه ونصف للجرام الواحد.

وأضاف أن قيمة المصنعية الحالية تتراوح بين 15 و20 جنيهًا للجرام، لافتًا إلى أن الأسعار الحالية للذهب تشهد حالة من الانخفاض النسبي مقارنة بالفترات السابقة.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الربع الأخير من العام الجاري، مدفوعًا بعدد من المتغيرات الاقتصادية وحركة الأسواق العالمية.