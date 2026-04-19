جراحة عاجلة.. آخر تطورات إصابة مصطفى فتحي في الترقوة

يخضع مصطفى فتحي، صانع ألعاب فريق بيراميدز، اليوم الأحد، لعملية جراحية عاجلة، عقب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا والمتمثلة في خلع بعظمة الترقوة.

وجاء قرار التدخل الجراحي بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب، والتي أكدت صعوبة الاكتفاء بالعلاج التحفظي، ما استدعى سرعة إجراء العملية لتثبيت الإصابة وضمان تعافيه بشكل سليم.

وتعد هذه الإصابة ضربة قوية للفريق، في ظل اعتماد الجهاز الفني على إمكانيات اللاعب الهجومية ودوره المؤثر في صناعة الفرص، خاصة خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

ومن المنتظر أن يغيب مصطفى فتحي عن الملاعب لفترة ليست بالقصيرة، حيث سيخضع لبرنامج تأهيلي مكثف عقب الجراحة، قبل العودة التدريجية للمشاركة مع فريقه.