موعد مباراة بيراميدز وزد في نهائي كأس مصر 2026

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة قوية أمام زد إف سي في نهائي كأس مصر نسخة 2025/2026.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الأحد الموافق 10 مايو 2026، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء مرتقب لحسم بطل البطولة.

مشوار الفريقين إلى النهائي

وكان بيراميدز قد حجز مقعده في النهائي بعد فوز كبير على إنبي بنتيجة 4-0، في نصف النهائي.

في المقابل، تأهل زد إف سي إلى المباراة النهائية عقب تغلبه على طلائع الجيش بنتيجة 3-1.

وتحظى المواجهة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل سعي كل منهما للتتويج باللقب وإضافة إنجاز جديد إلى تاريخه.