الزمالك يعود للتدريبات اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدوري

يستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة بيراميدز في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري، والمقرر إقامتها يوم الخميس المُقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وكان فريق الزمالك تأهل لنهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بالتعادل السلبي مع شباب بلوزداد الجزائري، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إياب نصف نهائي البطولة، ليستفيد الأبيض من فوزه في لقاء الذهاب بهدف دون رد.

وينتظر الأبيض المتأهل من لقاء أولمبيك أسفي المغربي واتحاد العاصمة الجزائري لمواجهته في المباراة النهائية.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز يوم الخميس 23 أبريل الجاري في تمام الساعة الثامنة مساء.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز على بيراميدز والاقتراب أكثر من تحقيق لقب بطولة الدوري المصري نهاية الموسم الحالي.