الزمالك يفتح الباب لعودة طارق حامد في دور جديد داخل النادي | تفاصيل

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن اللاعب السابق طارق حامد سيكون له دور داخل النادي خلال الفترة المقبلة، حال اتخاذه قرار الاعتزال.

وقال المندوه، في تصريحات لبرنامج “الكلاسيكو” مع الإعلامية سهام صالح، إن معتمد جمال يُعد من الشخصيات المخلصة للنادي، مؤكدًا تمسك الإدارة باستمراره، وأن قرار بقائه أو رحيله يعود إليه.

وأضاف أن التفاف رموز النادي حول الزمالك يعكس حالة دعم كبيرة، مشيرًا إلى أن هذا المشهد يعكس قوة الترابط داخل القلعة البيضاء.

ووجّه المندوه الشكر إلى مدحت العدل، تقديرًا لدوره في دعم النادي، خاصة على مستوى المشروعات والتطبيقات المرتبطة به.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن إدارة النادي ستتواصل مع طارق حامد حال إعلانه الاعتزال، لبحث إمكانية الاستفادة من خبراته داخل الزمالك في دور جديد.