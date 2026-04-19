صلاح سليمان: معتمد جمال أعاد شخصية الزمالك .. وجون إدوارد أهم صفقة

أكد صلاح سليمان، نجم نادي الزمالك السابق، أن معتمد جمال المدير الفني للفريق يمتلك شخصية قوية ويعشق الالتزام، مشددًا على أنه من أفضل المدربين في قراءة المباريات واختيار التشكيل المناسب.

وقال سليمان، خلال استضافته ببرنامج “ستاد المحور” الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إن معتمد جمال نجح في إعادة شخصية الزمالك داخل الملعب، وهو ما ظهر في نتائج الفريق مؤخرًا.

وأضاف أنه كان واثقًا من نجاح جون إدوارد مع الزمالك رغم الانتقادات التي تعرض لها في البداية، موضحًا أن صفقات الفريق تطورت مع الوقت وصنعت الفارق مع القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن جهاز الزمالك نجح في فرض حالة من التركيز داخل الفريق، وهو ما يعد أحد أهم أسباب النجاحات الأخيرة، لافتًا إلى أن قرار رحيل ناصر ماهر إلى نادي بيراميدز يُحسب لجون إدوارد.

واختتم سليمان تصريحاته مؤكدًا أن جون إدوارد يُعد أهم صفقة لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الأدوار الإقصائية في البطولات تحتاج إلى تحقيق النتائج أكثر من تقديم الأداء، كما شدد على أن شباب بلوزداد لم يشكل خطورة حقيقية على مرمى الزمالك في مباراة العودة بالقاهرة.