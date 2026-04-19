الزمالك: مكافآت استثنائية لجميع الألعاب .. وخطط لحل أزمة القيد

كشف حسام المندوه، أمين صندوق نادي نادي الزمالك، عن رصد مكافآت استثنائية لجميع الألعاب داخل النادي، وليس كرة القدم فقط.

وقال المندوه، في تصريحات لبرنامج “الكلاسيكو” مع الإعلامية سهام صالح، إن الفريق حقق ما كان يطمح إليه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك مكافآت ستُصرف لجميع الألعاب داخل النادي.

وأضاف أن اللاعبين يقدمون أداءً كبيرًا رغم الأزمات التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة والمحبين يعملون على توفير مكافآت لدعم اللاعبين وصرف المستحقات.

وتابع أن هناك تواصلاً مستمرًا مع جميع المتقدمين بشكاوى، مؤكدًا السعي لحل أزمة القيد قبل نهاية الموسم الحالي، معربًا عن ثقته في تجاوز هذه الأزمة قريبًا.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى وجود عدد من المشروعات الاستثمارية التي يجري العمل عليها داخل النادي، بهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز الموارد خلال الفترة المقبلة.