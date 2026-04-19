بشير التابعي: خايف على الزمالك أمام بيراميدز من التحكيم المصري

الزمالك وبيراميدز
رباب الهواري

أبدى بشير التابعي، نجم الكرة المصرية السابق، تخوفه من التحكيم المصري في مباراة الزمالك وبيراميدز المقبلة في الدوري.

وقال التابعي، في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو": "بشكر جمهور الزمالك، وهو متعود على كده، وربنا بيكافئنا عشان خاطر الجمهور. إحنا عكس كل التوقعات، متصدرين الدوري، وناجحين في الوصول إلى نهائي الكونفدرالية".

وأضاف: "المدرب الوطني لا يناسب الأهلي والزمالك. أنا بشكر جوميز على ما يقدمه مع الفريق، لكن لو الفريق لم يحقق بطولة هذا الموسم، يبقى كأنه لم يفعل شيئًا، وأتمنى أن أبارك له بالدوري والكونفدرالية".

وتابع: "أنا بالنسبة لي، التتويج بالدوري أفضل بكثير من الكونفدرالية. وضع عماد النحاس مختلف عن معتمد جمال؛ النحاس كان مؤقتًا ومعه نجوم، بينما معتمد جمال يعمل في ظروف صعبة وإمكانيات محدودة، ورغم ذلك يحقق نتائج جيدة".

وواصل: "طول عمر الزمالك ليس له ضهر، وناصر منسي حتى لو كانت رجله مقطوعة، بما يقدمه فهو أفضل مهاجم في مصر. كما ألوم أحمد بلال على تصريحاته ضد ناصر منسي".

واختتم: "أحمد بلال كان مهاجمًا جيدًا، رغم أن مكوناته الجسمانية لا توحي بذلك، وكان يجب على مجلس الزمالك الدفاع عن ناصر منسي بعد هجوم بلال عليه".

