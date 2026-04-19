بدر حامد: الزمالك ينافس بـ «أولاده» رغم الأزمات.. وبكيت بعد مشاهدة الجماهير في مواجهة بلوزداد

أكد بدر حامد، المدير الفني للاتحاد الليبي لكرة القدم، أن نادي نادي الزمالك يمر بظروف مالية صعبة، إلا أنه يواصل المنافسة على البطولات بالاعتماد على لاعبيه من قطاع الناشئين.

وأوضح بدر حامد، في تصريحات لبرنامج “مودرن سبورتس” مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern MTI، أن الزمالك يضم أفضل العناصر في قطاعات الناشئين داخل مصر، مشيرًا إلى أن تصعيد اللاعبين الصغار كان ضرورة فرضتها الظروف.

وأضاف أنه تعرض لانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم نجاحه في الدفع بعدد من المواهب الشابة ومنحهم فرصة المشاركة مع الفريق الأول.

وأشار إلى أنه تأثر بشدة وبكى عند مشاهدة “تيفو” جماهير الزمالك خلال مباراة شباب بلوزداد، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يقدمه الجمهور للفريق.

وعلى صعيد آخر، أوضح بدر حامد أن جزءًا كبيرًا من الشعب الليبي يميل لتشجيع الزمالك، مؤكدًا أن الدوري الليبي يتمتع بقوة وتنافسية عالية.

كما أشاد بالمدير الفني حسام البدري، مؤكدًا أنه يقدم نتائج مميزة مع أهلي طرابلس، ويحترم تعاقده مع النادي، رغم ترشيحه ضمن الأسماء المطروحة لتولي تدريب منتخب ليبيا، في ظل تعدد المرشحين للمنصب.