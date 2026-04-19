«هيشوفوا بديل ليا» .. مودي ناصر يكشف حقيقة توقيعه للزمالك في الصيف

كشف مودي ناصر، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي إنبي عن موقفه من التجديد للفريق البترولي، وحقيقة توقيعه للزمالك.

وقال مودي ناصر، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "وصلنا لاتفاق مع النادي بكل احترام على عدم التجديد".

وتابع: "أشكر كل المسؤولين عن النادي، والأستاذ أيمن الشريعي، خلال الـ 4 سنوات الماضية، وجلسنا واتفقنا إن خلاص أنا لن أجدد عقدي مع إنبي، وأخبروني إنهم هيشوفوا بديل ليا".

وأكمل: "عقدي سينتهي مع إنبي في نهاية هذا الموسم، وأمر التعاقد الجديد في يد وكيلي أحمد يحيى".

وأضاف: "كابتن طارق السيد كان يريد ضمي للزمالك عندما كنت في النصر، وقال لي إني خليفة فرجاني ساسي، لأني ألعب في مركزي 8 و 10، ورشحني للزمالك".

واستكمل: "حلم التواجد في ثنائي القمة المصرية الأهلي والزمالك بالطبع أتمناه، والمصري والبنك الأهلي وسيراميكا والاتحاد السكندري وثنائي القمة تواصلوا معي في الفترة الأخيرة".

وذكر: "الانتقال لنادي الزمالك شرف كبير، وكذلك الأهلي، وتابع ضاحكًا: "لم أوقع لأي نادٍ في الوقت الحالي".

وأتم: "في حال وجود عرضين من الأهلي والزمالك هصلي استخارة واختار الأفضل لي، وفي الوقت الحالي يمكنني اللعب في الناديين، ومروان عطية تواجد في الأهلي رغم وجود نجوم كبار ولكنه أصبح رقم 1 في مركزه".

وعن أخبار انتشار توقيعه للزمالك.. قال مودي: "إن شاء الله الزمالك يتوج بالكونفدرالية ويفك القيد ويحل أزماته".

واسترسل: "طموحي اللعب في الزمالك أو الأهلي، وأحترم نادي إنبي، ولن أوقع في مكان إلا بعد نهاية عقدي مع إنبي، وأنا أنتظر ولا أريد أن استعجل".

وذكر: "أنا أحب الرقم 17، لأنه مرتبط بلاعبي وسط الملعب ولايق على لاعبي خط الوسط مثل دي بروين والكابتن أحمد حسن في مصر".

واختتم مودي ناصر حديثه قائلا: "والدي زملكاوي ووالدتي أهلاوية وأوجه لهم كل الشكر والتحية على ما قدموه لي في حياتي وكذلك شقيقتي".