المشرف على الكرة بالمقاولون العرب: الزمالك يقدم درسًا للأندية وأتمنى تتويجه بالدوري

أكد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الروح التي يتمتع بها لاعبو الفريق والجهاز الفني كانت العامل الأبرز وراء النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح فتحي في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern mti، أن الأندية الجماهيرية تعاني من فوارق مالية واضحة مقارنة ببعض الأندية الأخرى، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على مستوى المنافسة في الدوري.

وفيما يتعلق بفكرة دمج الأندية، أبدى المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب عدم اقتناعه بها حتى الآن، مشيرًا إلى أن بعض أندية الشركات تعتمد على تمويل الفرق كوسيلة للدعاية، وهو ما يجعل من الصعب تغيير هويتها أو أسمائها.

وأضاف أنه يتمنى تتويج الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم، مؤكدًا أن ما يقدمه الفريق يمثل درسًا مهمًا لباقي الأندية، خاصة في ظل وجود فرق تمتلك إمكانيات مالية كبيرة لكنها لا تحقق البطولات.

واختتم محمد عادل فتحي تصريحاته بالإشارة إلى أن لاعبي الأهلي وصلوا إلى مرحلة من التشبع، وهو ما قد يؤثر على قدرتهم في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة.