شوبير يكشف كواليس مستقبل طارق حامد داخل القلعة البيضاء

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن طارق حامد، لاعب الزمالك السابق الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا، يرتبط بعلاقة قوية مع جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، وهو ما قد يمهد لعودته إلى النادي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير" عبر أون سبورت إف إم، أن إدارة الزمالك لا تمانع في تواجد طارق حامد داخل النادي، لكن لم يتم حتى الآن حسم طبيعة الدور الذي سيتولاه، سواء كان في منصب فني أو إداري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك في مباراته القادمة مع بيراميدز في قمة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس 23 من أبريل الجاري 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة تحديد بطل الدوري.



