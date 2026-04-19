الزمالك يواجه المصرية للاتصالات في نهائي كأس مصر لكرة السلة

يواجه فريق الزمالك لكرة السلة منافسه المصرية للاتصالات اليوم الأحد في نهائي بطولة كأس مصر للرجال لموسم 2025-2026.

وتأهل فريق الزمالك لكرة السلة لنهائي بطولة كأس مصر للرجال لموسم 2025-2026 وذلك عقب تحقيقه الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 71-60 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن الزمالك من التقدم في الربع الأول بنتيجة 15-14 قبل أن يواصل تفوقه والتقدم في الربع الثاني وإنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 31-29.

وفي الربع الثالث تمكن الزمالك من حسمه بنتيجة 59-44 قبل أن يحافظ على تفوقه وينهي المباراة بنتيجة 71-60.

فيما تأهل فريق المصرية للاتصالات والذي تمكن من الفوز على الاتحاد السكندري في النصف النهائي الآخر بنتيجة 75-72.

موعد مباراة نهائي كأس مصر للسلة

وتُقام المباراة النهائية لكأس مصر بين الزمالك والمصرية للاتصالات اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسبقها لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والتي ستجمع بين الأهلي والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساءً.